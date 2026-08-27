On a beau avoir traversé des semaines de canicule à 40 °C, la chaleur était intense ce 27 août 2026. GTA 6 s'est enfin dévoilé de long en large et en travers avec une longue présentation en avant-première sur Netflix. C'est du jamais vu, mais pour un jeu de ce calibre, tous les coups sont permis. Qu'on se le dise, cet aperçu a fait exploser les réseaux sociaux tant le jeu s'annonce démesuré. Les leaks n'avaient visiblement fait qu'effleurer un bien plus vaste iceberg.

« Ultra réaliste », « démesuré », « du jamais vu », « la recherche de la perfection », autant de superlatifs qui auront été utilisés pour décrire ce GTA 6 que tout le monde attendait fermement. Plus qu'une sortie de jeu, c'est un vrai événement vidéoludique. Le jeu de Rockstar a mis l'industrie en apnée et les réseaux sociaux en feu pendant des mois pour enfin se montrer et nous en mettre plein les mirettes. Une présentation visuellement bluffant entièrement capturé sur PS5 classique.

GTA 6 en met plein la vue dès le départ

GTA 6 nous fera incarner deux personnages, un couple que l'on connaît déjà fort bien : Jason et Lucia. Il sera bien possible de passer de l'un à l'autre à tout moment, et même de jouer avec les deux en même temps. Le duo est en quête d'une nouvelle vie, ils vont rapidement s'attirer de nouveaux ennuis, la routine à Vice City. Une ville que l'on a déjà visitée auparavant, mais qui est ici complètement différente. Le terrain de jeu de GTA 6 s'étend même à toute la région de Leonida et va nous offrir des environnements aussi variés qu'intéressants.

Cette présentation s'est ouverte sur une séquence de gameplay plutôt impressionnante visuellement. Rockstar a cook ça comme on dit. Les animations sont remarquables, le niveau de détail est hallucinant. Une précision qui se confirme au fil des séquences présentées. L'immersion et l'aspect ultra cinématographique de l'ensemble sont dans la droite lignée de ce que sait faire Rockstar.

Une nette amélioration des combats

Lorsque les choses s'enveniment, on remarque un vrai gap. Les gunfights de GTA 6 paraissent bien plus nerveux, plus viscéraux et le gameplay a l'air définitivement dans l'air du temps. Pour un jeu avec autant d'années de développement, ce n'est pas rien. Les particules voltigent, les impacts explosent le décor… on a même eu le droit à une exécution au ralenti façon Max Payne bien sanglante. À première vue, un système de couverture sera également de la partie. Le corps à corps semble lui aussi avoir pris du galon avec la possibilité de faire des esquives et différents coups notamment.

Un soucis du détail dans chaque recoin

GTA oblige, les instants de vie sont au moins aussi importants que tout le reste. Alors que sa dulcinée se prépare, Jason peut s'abrutir devant la télévision en regardant de réelles publicités, se servir une bière… des détails, assurément, mais c'est ce qui fait tout le sel d'une production Rockstar. Reste à voir jusqu'où sera poussé ce réalisme. Comme la présence de véritables réseaux sociaux notamment. Il a également été dit que notre comportement aura également de vraies incidences sur ce qui nous entoure, ce qui devrait renforcer l'immersion également.

Le niveau de détails semble proprement hallucinant, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Les passages de conduite en ville notamment nous ont dévoilé une circulation dense et crédible et de nombreux PNJ déambulant en ville. Vice City semble plus que jamais vivante.

Évidemment, il reste encore beaucoup à découvrir de ce GTA 6 qui n'a révélé ici que ce qu'il voulait bien nous montrer, avec une mise en scène bien calibrée pour en mettre plein la vue. Mais à moins d'être complètement hermétique au genre, difficile de rester de marbre.

Avec tout un tas de promesses, comme le fait de pouvoir modifier le physique de nos personnages en fonction de nos activités et de notre nourriture, la possibilité de s'adonner à de très nombreuses activités comme de la plongée, du kayak, du sport et même des courses de voitures, dans une ville plus dense que jamais, il faudra bien plus qu'une présentation d'un peu moins de 30 minutes pour en faire le tour. GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.