Alors que la sortie de GTA 6 est imminente, le prochain rouleau compresseur de Rockstar Games garde encore le mystère sur de nombreux éléments qui attendent les joueurs dans l'État de Leonida. Tandis que beaucoup ont hâte de s'y perdre et de semer le chaos dans le nouveau jeu de la célèbre licence de grand banditisme, il faudra visiblement aussi se préparer, pour la première fois de la série, à lever le pied et même faire preuve d'empathie, ce qui n'est pas sans rappeler la saga Red Dead Redemption, à en croire Rob Nelson, co-directeur du studio.

Un GTA 6 qui va pour la première fois de la série encourager l'empathie ?

Ce qui a surtout valu l'énorme succès de GTA, c'est la possibilité de pouvoir semer le chaos, le sentiment de liberté que procure le fait de commettre des crimes inommables dans la vraie vie relativement sans conséquences, ainsi que l'aspect satirique de la chose. Contrairement à ses aînés, GTA 6 va a priori garder cet aspect central de la franchise, mais aussi s'assagir en empruntant certains concepts du côté de Red Dead Redemption, comme faire preuve d'empathie.

Dans une interview auprès de The Guardian, Rob Nelson, codirecteur de Rockstar, a en effet affirmé : « Le crime est un élément fondamental de GTA, ou du moins, il l’a été jusqu’à présent. On veille à ne pas pénaliser les joueurs qui souhaitent continuer à jouer comme ils en ont l’habitude, mais vos actions auront une incidence sur le déroulement du jeu. Je dirais que faire preuve d'empathie est un produit de l'histoire qu'on essaie de raconter. Pour la première fois dans un GTA, on a essayé de proposer une mécanique qui l'encourage, pour qui ça intéresse ».

© Rockstar Games

Un jeu Grand Theft Auto trop édulcoré par rapport à ses aînés ?

En plus de 20 ans d'histoire depuis la consécration de la franchise avec GTA 3, les équipes de Rockstar ont beaucoup changé, avec notamment le départ de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar et scénariste en chef de la franchise. Après tant d'années et un certain turnover, certains craignaient que GTA 6 propose une expérience trop « sage » par rapport à ses aînés et qu'il perde le côté cynique et satirique si emblématique de la franchise.

S'il est évident qu'un certain Red Dead Redemption 2 est passé par là avant lui, il semblerait en tout cas que GTA 6 va essayer de proposer avec le couple Lucia et Jason des criminels plus empathiques que leurs prédécesseurs. Est-ce qu'être parfaitement antipathique comme dans les autres jeux de la franchise va vraiment pénaliser les joueurs qui ont juste envie de semer le chaos à Vice City ? Rendez-vous très vite, en tout cas sur PS5 et Xbox Series, pour le découvrir.

Source : The Guardian