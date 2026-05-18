On peut le dire, les derniers jours auront été on ne peut plus intenses pour les joueurs qui attendent impatiemment GTA 6. De la désillusion ayant entouré la révélation de la prochaine couverture de Game Informer au fameux mail de Best Buy nous informant du lancement potentiel des précommandes du jeu pour le 18 mai, l’ascenseur émotionnel aura été particulièrement violent. Et il se pourrait que les choses escaladent encore au cours des prochaines heures, qui pourraient finalement réserver une autre mauvaise surprise aux fans de Rockstar Games.

Et si… rien ne tombait aujourd’hui non plus pour GTA 6 ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé le journaliste Tom Henderson peu avant le week-end, dans l’épisode 62 du podcast d’Insider Gaming plus précisément. Car s’il n’hésite pas à réitérer la légitimité du mail de Best Buy, qu’il a lui-même été en mesure de vérifier, il estime en revanche que cela ne signifie en aucun cas que nous aurons forcément des nouvelles de GTA 6 au cours de la journée. « On le dit depuis un bon moment, n’est-ce pas ? » rappelle-t-il. « Je crois qu’on a tous dit qu’on pensait ne rien voir de concret avant juillet ou août ».

Il fait alors bien évidemment référence aux propos de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, qui a affirmé il y a plusieurs mois maintenant que la campagne marketing du jeu devrait réellement débuter au cours de l’été 2026. C’est d’ailleurs pourquoi Henderson estime même que GTA 6 devrait plus spécifiquement refaire parler de lui aux alentours du mois d’août, « quand se tiendra [le] prochain bilan financier [de Take-Two Interactive] ». Ce qui, le cas échéant, pourrait alors d’autant plus retarder la diffusion du troisième trailer tant attendu.

« Nous n’en savons tout simplement rien »

Mais si tout cela s’avère, quid du fameux mail de Best Buy ? « Je crois que certaines personnes ont contacté Best Buy et Impact pour essayer d’obtenir des commentaires. Ils ne font aucune déclaration, ce qui est tout à fait compréhensible. Je ne voudrais pas non plus faire de commentaires avec le souffle de [l’éditeur de GTA 6] derrière la nuque, prêt à envoyer ses avocats ou autre » explique-t-il. « Maintenant, cela signifie-t-il qu’ils avaient prévu de diffuser le trailer et que celui-ci a été reporté ? S’agit-il d’une erreur ? Nous n’en savons tout simplement rien ».

Bref, vous l’aurez compris : une fois de plus, nous ne sommes pas plus avancés sur la question et restons dans le flou le plus total concernant les projets de Rockstar, ce qui pourrait rendre les prochains jours « insupportables » selon Henderson. Cela dit, s’il y a bien une chose à retenir des derniers événements, c’est qu’il est effectivement plus prudent de ne pas se faire trop d’illusions pour éviter une nouvelle déception. En sachant que, si rien ne tombe aujourd’hui, peut-être le prochain bilan de Take-Two, prévu pour le 21 mai, nous donnera quant à lui des nouvelles de GTA 6.

Source : Insider Gaming