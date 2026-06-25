GTA 6 a ouvert ses précommandes et vous pouvez faire des économies même sur le PS Store grâce à ces réductions sur les cartes PSN. L'occasion de gagner quelques précieux euros sur l'Edition Ultime du jeu notamment.

GTA 6 a enfin lancé ses précommandes et il est possible de le trouver un peu partout chez les revendeurs mais aussi sur le PS Store notamment. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre article mis à jour avec tous les bons plans pour préco GTA 6. S'il est tentant d'être patient pour le trouver à moindre coût en version boîte, l'annonce de Rockstar qui a confirmé qu'il n'y avait pas de disque dans les versions physiques, poussent certains joueurs à se pencher directement sur les magasins en ligne comme le PS Store ou encore celui de Xbox. Mais là aussi il est possible de faire des économies, notamment sur l'Édition Ultimate de GTA 6.

GTA 6 au meilleur prix sur le PS Store

Les prix en ligne sont tous les mêmes. GTA 6 est vendu à 79,99 € dans sa version standard et 99,99 € en Édition Ultimate. Cette version comprend une multitude de bonus à débloquer en jeu en plus des bonus de précommande. Ça comprend notamment plein de cosmétiques, des véhicules mais aussi des objets exclusifs impossibles à trouver autrement. Vous pouvez retrouver la liste intégrale des bonus dans notre article dédié. Sur les stores en ligne, difficile de faire des économies lors des précommandes, mais il existe tout de même un moyen en achetant directement des cartes PSN en promotion afin de recharger son porte-monnaie.

Vous pouvez en effet gagner quelques euros en achetant directement des cartes PSN chez certains revendeurs comme Instant Gaming par exemple. Grace à cela vous pouvez faire de petites économies sur l'Edition Ultimate de GTA 6, vendue 99,99 sur le PS Store.

Les meilleurs offres à saisir :

Pour rappel, GTA 6 sortira au mois de novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series uniquement dans un premier temps. Le jeu nous fera incarner un couple qui souhaite complètement changer de vie. Rockstar nous promet le jeu le plus grand de la franchise mais aussi le plus immersif. Plein d'activités ont déjà été confirmées et beaucoup de choses restent encore à découvrir.