Des années de spéculation, de fantasmes, d’images décortiquées à la loupe. Puis des reports, des mois interminables à attendre une nouvelle communication. Mais cette fois GTA 6 est plus concret que jamais. Rockstar avait donné rendez-vous à l’ensemble des joueuses et des joueurs le 25 juin 2026 pour un événement attendu avec la sérénité d’une émeute, et qui a sans aucun doute donné quelques sueurs froides aux revendeurs en ligne : l’ouverture des précommandes de son prochain blockbuster. Une formalité, en théorie. Mais il suffisait de voir les chiffres de chaque image et vidéo postée par le studio américain pour comprendre que GTA 6 allait tout exploser sur son passage. On vous liste ici les meilleurs plans pour trouver le jeu. Pensez à garder l'article sous le coude, nous le mettront à jour petit à petit.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

C’est acté, Grand Theft Auto 6 arrivera bien cet automne sur PS5 et Xbox Series. Le jeu de la décennie a ainsi ouvert ses précommandes sur PS5 et Xbox Series dès ce 25 juin 2026 à minuit heure locale. La question du prix était sur toutes les lèvres, GTA 6 sera finalement vendu au prix conseillé de 79,99€. Une Edition Ultimate sera également disponible au prix de 99,99€ avec plusieurs bonus numérique dont vous retrouverez la liste complète dans notre article.

Voici les meilleures offres actuellement disponibles, aussi bien sur PS5 que Xbox Series. Si vous rencontrez des difficultés, pas de panique, c’est avant tout l’effet Grand Theft Auto 6. Pour rappel, il n'y a pas de réelle édition physique du jeu au lancement, les boîtes ne comprenant qu'un code de téléchargement comme l'a indiqué Rockstar.

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