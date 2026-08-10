C'est officiel, les précommandes de GTA 6 dépassent tous les pronostics avec des chiffres qui annoncent déjà un lancement historique trois mois avant la sortie du jeu.

En pleine polémique autour du format physique, il semble bien que GTA 6 soit la preuve que le numérique a de (très) beaux jours devant lui. Le dernier appel de Take-Two envers ses actionnaires à permis à la maison-mère de Rockstar Games de faire le point sur les premiers chiffres de précommandes. Le raz-de-marée est lancé.

Les ventes de GTA 6 sont parties pour atteindre des sommets inestimables

On le sait, GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie (au moins). Avec la force de frappe de la licence Grand Theft Auto et 13 ans d'attente depuis le dernier épisode, aucun titre ne peut prétendre rivaliser en termes de performance sur le marché. Et les chiffres le prouvent.

Après avoir fait exploser les compteurs du nombre de vues pour un trailer non-publicitaire de jeu vidéo sur YouTube, GTA 6 promet de dépasser toutes les espérances rien qu'avec ses précommandes. Dans son appel avec les actionnaires du 7 août dernier, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, a assuré que la demande autour du jeu avait atteint un niveau « sans précédent » et même « étonnant ».

Pour l'heure, la maison-mère de Rockstar Games ne donne pas de chiffre précis pour les précommandes de GTA 6. Toutefois, elle annonce des revenus totaux à hauteur de 1,39 milliard de dollars au cours du premier trimestre fiscal 2027 (avril à juin 2026). Un chiffre un peu en recul par rapport à l'an dernier, mais toujours encourageant. On connaît même les principales licences à y avoir contribué :

Color Block

Empires & Puzzles

Grand Theft Auto

Match Factory

NBA 2K

Red Dead Redemption

Toon Blast

Toy Blast

Words With Friends

WWE 2K

Zynga Poker

GTA 6 est ainsi bien partie pour établir des records que nous n'oserions même pas imaginer. Pour rappel, certains cabinets d'experts, comme Newzoo, estimaient que le jeu rapporterait entre 3,25 et 5,2 milliards de dollars en une semaine à son lancement. Or, Take-Two semble bien confiant pour atteindre de tels sommets. D'autant que l'entreprise investit pour faire grimper l'enthousiasme, comme en nouant un partenariat avec Netflix pour diffuser le prochain trailer du jeu en avant première le 27 août, avant qu'il ne soit mis en ligne sur YouTube.

Quand sortira Grand Theft Auto VI et à quel prix ?

GTA 6 sera incontestablement le point d'orgue de cette année 2026. Après plusieurs reports, le nouveau volet de la saga phare de Rockstar semble enfin décidé à se montrer en novembre prochain :

Quand ? Le 19 novembre 2026

Le 19 novembre 2026 Sur quelles plateformes ? PS5 et Xbox Series X|S

PS5 et Xbox Series X|S Quelles éditions sont disponibles ? La standard à 79,99 € et l'Ultimate à 99,99 €

Vous pouvez d'ores et déjà précommander GTA 6 dans les grandes surfaces, dans les boutiques spécialisées et, bien sûr, sur le store de votre console PS5 ou Xbox Series X|S. Et pour acheter votre édition au meilleur prix, reportez-vous à notre guide.