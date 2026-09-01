Après avoir montré son gameplay dans le fameux aperçu étendu d'abord paru sur Netflix, GTA 6 fait état de nouveaux chiffres exorbitants s'agissant de son nombre de précommandes en attendant sa sortie ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et surtout la proportion de préacheteurs ayant choisi de prendre l'édition Ultime, au prix de 100 euros, soit 20 euros de plus que l'édition de base, avec son lot de contenus exclusifs. D'après les analystes de Sensor Tower, le nombre d'acquéreurs de la version Ultime représenterait 90% du total des précommandes.

Les joueurs ont finalement bien accepté de payer 100€ pour un jeu, chiffres des précommandes de l'édition Ultime de GTA 6 à l'appui

Avant l'annonce de l'ouverture de ses précommandes en juin dernier, beaucoup craignaient que GTA 6 n'arriverait sur le marché qu'à partir de 100 euros pour sa version de base, compte tenu de l'ampleur du phénomène, des coûts de développement titanesque et de l'engouement colossal autour du futur rouleau compresseur de Rockstar Games. Finalement, il y a bien eu une édition de base à 80 euros, puis une édition Ultime quant à elle au tarif symbolique de 100 euros, mais disposant de tant de contenus supplémentaires qu'elle a visiblement réussi à largement séduire son public.

Selon le site d'analyse Sensor Tower, on apprend en effet que GTA 6 se rapprocherait déjà du seuil des 5 millions de précommandes. Et 90% d'entre elles, soit environ 4,5 millions de préacheteurs, auraient donc choisi la version Ultime. Ce qui laisse ainsi entendre qu'une large majorité des joueurs étaient finalement bien prête à dépenser 100 euros pour jouer à un jeu, et surtout au tant attendu GTA 6.

Ceci et le fait que le titre de Rockstar Games arrivera à sa sortie dans une version boîte mais sans disque, par ailleurs uniquement pour sa version standard risque très fortement de créer un précédent et des pratiques que certains éditeurs vont s'empresser de copier. Il convient toutefois de prendre les données de Sensor Tower avec de prudentes pincettes, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler de chiffres officiels.

Pour un peu plus de contexte, voici d'autres chiffres partagés par Sensor Tower s'agissant des précommandes de GTA 6 :

Unités prévendues : 4,86 millions

Répartition PlayStation/Xbox : 77% pour PlayStation, 23% pour Xbox

Revenu net : 476 millions de dollars

© Rockstar Games

Que contient la version Ultime de Grand Theft Auto 6 ?

Force est donc de constater que Rockstar Games et Take Two ont bien sur garnir l'édition Ultime de GTA 6 pour inciter une grande majorité des joueurs à la prendre en lieu et place de l'édition de base 20 euros moins cher. En guise de piqûre de rappel, voici ce qu'elle contient :

La voiture exclusive Grotti Cheetah 95

Le bateau Shitzu Squalo

Véhicules spéciaux, comme la moto Dinka Enduro et un kayak

Le revolver Hawk & Little Morgan

Plusieurs variantes d'armes personnalisées

Tenues exclusives pour Jason et Lucia

Un modkit spécial pour la Vapid Ganado de Jason

Salons de coiffure et de tatouage, boutique de vêtements, et atelier de tuning exclusifs

Histoire d'encourager les joueurs à précommander GTA 6, le titre proposait par ailleurs les bonus suivants pour la précommande de l'une ou l'autre édition du jeu :

Le Pack Vintage Vice City comportant : La voiture Vapid Stanier 55 Des tenues et coiffures exclusives Des skins d'armes aux couleurs de Tomme Vercetti, protagoniste de GTA Vice City

comportant : Un mois gratuit du service d'abonnement GTA+

Source : Sensor Tower