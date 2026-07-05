La semaine dernière, après une attente des plus interminables pour les fans, Rockstar Games donnait officiellement le coup d’envoi des précommandes de GTA 6. Pour des millions de joueurs, cela fut alors l’occasion de découvrir les nombreux bonus qui les attendent au sein des différentes éditions, y compris pour les futurs acquéreurs de l’Édition Standard qui s’offrent le jeu dès aujourd’hui. Car comme toujours, des bonus de précommande sont naturellement de la partie. Il y a toutefois une chose que vous devrez absolument penser à faire.

Si vous avez précommandé GTA 6, méfiez-vous

En effet, comme annoncé par Rockstar, tous les joueurs précommandant l’une ou l’autre des éditions disponibles pour GTA 6 recevront lors de la sortie du jeu un pack bonus intitulé « Vintage Vice City », qui comprendra un certain nombre de cadeaux inspirés de l’épisode éponyme sorti en 2002. Tenues et coiffures rétro pour Lucia et Jason, berline Vapid Stanier de 1955, motif d’arme aux couleurs de la chemise de Tommy Vercetti, cela constituera assurément une belle piqûre de nostalgie pour tous les fans de la franchise.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Rockstar offrira également aux joueurs un mois d’abonnement à GTA+ lors de la sortie du jeu, ce qui leur permettra ainsi de profiter de tous les avantages du service. Cela comprend notamment une multitude de bonus pour GTA Online, ainsi qu’un accès à une sélection de jeux Rockstar sans surcoût supplémentaire, parmi lesquels Red Dead Redemption, Bully ou encore L.A. Noire. Ce que beaucoup de personnes ont probablement manqué, en revanche, c’est que ce joli cadeau s’accompagne d’une vilaine subtilité.

Il faut toujours lire les petites lignes du contrat / © Rockstar Games

À savoir le fait qu’une fois ce mois gratuit arrivé à terme, « l’abonnement est renouvelé automatiquement tous les mois au tarif en vigueur jusqu’à son annulation ». Une mention qui, comme vous vous en doutez, ne peut alors qu’être trouvée via les détails qui accompagnent le petit astérisque sur le site des différents revendeurs, en l’occurrence ici la page PlayStation Store de GTA 6. Vous l’aurez compris donc : si vous ne voulez pas vous retrouver à payer 7.99€ contre votre gré, pensez bien à désactiver le renouvellement automatique dès l’utilisation de votre code.

Source : PlayStation Store