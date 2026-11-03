GTA 6 annonce enfin une date de préchargement et officielle la taille des fichiers sur PS5 et Xbox Series, faites de la place, le jeu est vraiment colossal.

GTA 6, c’est le jeu de la démesure et jusqu’au bout. On ne compte plus les prises de parole qui l’encensent, et à chaque fois, ça va toujours plus loin. Il y a peu, on apprenait justement qu’il faudrait des années pour découvrir l’intégralité de ses secrets tant le jeu est gigantesque ; la taille de la carte officialisée par Rockstar devrait être aussi vaste que dense. Mais tout ceci a un prix : une taille de fichier de plus de 200 Go. Heureusement, le jeu sera disponible au préchargement dès le 10 novembre 2026, quelques jours avant sa sortie.

GTA 6 est attendu sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026, et d’ici là, il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir la région de Leonida de long en large et en travers. Un État si grand qu’il pèsera pas moins de 212 Go sur votre console (la taille peut légèrement varier d’ici là, cela dit, mais on sera toujours dans ces eaux-là). Autant dire qu’il va falloir faire de la place pour accueillir le monstre qui se place au même niveau que des titres comme Call of Duty par exemple, qui compile plusieurs jeux en un.

Heureusement, Rockstar ouvrira les préchargements sur PS5 et Xbox Series dès le 10 novembre 2026 à minuit, et si vous passez par votre magasin ou une « version physique avec code », vous pourrez la retirer de chez les revendeurs dès le 12 novembre 2026. Vous aurez donc plus d’une semaine pour télécharger le jeu et vous préparer pour le lancement.

© Rockstar Games

A quelle heure exacte sort GTA 6 ?

Le lancement est quant à lui toujours calé au 19 novembre 2026 à minuit pétant sur PS5 et Xbox Series exclusivement. La version PC arrivera quant à elle plus tard et n’a pas encore de date de sortie officielle. Pour rappel, GTA 6 est uniquement disponible en version numérique. La version boîte ne comporte qu’un code de téléchargement et, quand bien même vous pourriez le récupérer en avance et précharger le jeu, ce n’est que le 19 que les portes seront ouvertes.

Quand sortira le mode Online, le fameux multijoueur ?

À sa sortie, GTA 6 pèsera donc pas moins de 212 Go et ne comportera que le mode solo qui racontera l’histoire de Jason & Lucia, un couple qui va tout faire pour se faire une place à Leonida. Il n’y aura pas de GTA 6 Online, ou de GTA Online 2, peu importe le nom qu’on peut lui donner. Rockstar ne l’a pas encore dévoilé, bien qu’il ne se cache pas de s’en occuper. On ne sait pas encore quand sortira le mode Online de GTA 6, mais ce n’est pas pour tout de suite.