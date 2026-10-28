Rockstar Games ne cesse de le répéter : GTA 6 sera ni plus ni moins que le plus gros jeu de son histoire. Et cela se ressent dès son poids d’installation tout simplement colossal.

Trois semaines et un jour. C’est le temps qui nous sépare désormais de la sortie de GTA 6, que des millions de joueurs attendent avec la plus grande des impatiences depuis maintenant plusieurs années. Mais nous y sommes presque et à ce stade, le moins que l’on puisse dire, c’est que les actualités pleuvent autour du projet. Ce qui n’a rien de très surprenant au vu de l’ampleur du prochain jeu de Rockstar Games, qui s’annonce tout simplement colossal. Et ce n’est pas son poids d’installation sur PS5 et Xbox Series qui va nous faire penser le contraire.

Quel est le poids d’installation de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series ?

En effet, alors qu’il se murmure que les médias commencent progressivement à recevoir GTA 6 en vue de réaliser leurs tests du jeu, les premières informations concernant son poids sur les consoles de Sony et Microsoft sont enfin tombées. Et sans surprise, on a alors affaire à quelque chose de tout simplement énorme. Car à en croire le compte PlayStation Game Size sur X, spécialisé dans ce genre de données, GTA 6 pèserait un total de 210 Go, ce qui en fait ni plus ni moins que l’un des jeux les plus volumineux jamais créés à ce jour.

Forcément, les internautes n’ont alors pas manqué de réagir à cette information avec beaucoup d’humour, en multipliant notamment les memes de la fameuse scène de The Walking Dead où Negan choisit quels membres de l’équipe de Rick Grimes il va tuer. « Moi choisissant quel jeu je vais supprimer pour faire de la place à GTA 6 », peut-on lire sur l’un d’eux. Tandis qu’un autre joueur, de son côté, écrit avec humour : « Mon SSD de 2 To qui sait que son existence de 3 ans était destinée à ce moment précis ».

Un poids susceptible d’évoluer un peu d’ici le lancement

Notons toutefois que ceci reste pour l’heure à prendre avec un certain recul. Non pas parce que l’information partagée par PlayStation Game Size pourrait être erronée, mais parce qu’il s’agit d’une donnée susceptible de changer d’ici le lancement officiel de GTA 6. Comme le souligne très justement Insider Gaming, qui en a d’ailleurs profité pour corroborer l’information à son tour, le fait est que le poids du jeu pourrait être amené à évoluer avec l’arrivée du fameux patch day one. Si tant est, bien sûr, que Rockstar en ait prévu un.

Quand sera-t-il possible de pré-installer GTA 6 ?

Dans tous les cas, vous l’aurez néanmoins compris : si vous voulez installer GTA 6 à son lancement, il va falloir vous préparer à faire de la place sur votre console, tant sur PS5 que sur Xbox Series X. Et pour les joueurs disposant de petites connexions, soyez rassurés : le jeu sera disponible au pré-téléchargement dès le 12 novembre, ce qui vous laissera une bonne semaine pour l’installer si vous l’avez précommandé. De cette façon, vous serez alors prêts à lancer GTA 6 dès le 19 novembre à minuit pour vous lancer dans l’aventure.

Sources : PlayStation Game Size, Insider Gaming