Nous avions beau le voir venir depuis des années, la disparition progressive du format physique n’en reste pas moins une véritable tragédie pour une bonne partie de l’industrie du jeu vidéo. Il suffit de voir toutes les réactions déclenchées par la fameuse version « code in the box » de GTA 6 ; ou encore la colère fulminante des joueurs après l’annonce de l’abandon des versions boîtes chez PlayStation à l’horizon 2028, pour s’en rendre compte. Et le séisme provoqué est d’ailleurs tel que le sujet est d’ores et déjà arrivé jusqu’à nos politiques français.

Jean-Luc Mélenchon veut lutter pour la préservation du jeu vidéo

Colère, indignation, frustration, les mots semblent décidément bien faibles pour souligner la myriade d’émotions qui touche l’industrie du jeu vidéo depuis la semaine dernière. Il faut dire que l’enchaînement GTA 6 et PlayStation est dur à avaler pour les amateurs de jeux physiques comme les collectionneurs, mais aussi pour tous ceux qui luttent activement depuis des années pour une meilleure préservation de notre médium préféré. Une préservation qui, avec de telles décisions, tend aujourd’hui à être de plus en plus menacée.

Et il faut croire que les joueurs ont réussi à se faire entendre, puisque le sujet pourrait bien faire partie du programme politique de certains candidats au cours des présidentielles de 2027. Tout du moins, cela devrait être le cas pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise, qui s’est officiellement exprimé sur la question au travers d’un message publié sur X. « Avec GTA 6 sans disque en 2026 et l’annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose », dit-il.

« Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu’on a payé. Le jeu vidéo n’est pas une simple marchandise, c’est un bien culturel et le droit en vigueur doit s’y appliquer. Nous ouvrirons le chantier en 2027. Les joueuses et joueurs aussi ont des droits ! », conclut Mélenchon. Un message peut-être juste dans le fond, mais qui suscite sans surprise déjà de nombreuses réactions contrastées chez les internautes, qui craignent que cela ne soit guère plus que de la simple « récupération politique » de la part du candidat.

Les joueurs font preuve d’une méfiance acerbe

« Le seul moment où vous êtes pour la propriété privée, c’est pour draguer les gamers finalement », a par exemple répondu le streameur Sardoche à Mélenchon via un message liké plus de 7 000 fois. « On sait très bien que votre message c’est juste de la récupération politique », s’est offusqué un autre joueur. « On sait très bien que vous n’en avez rien à foutre des joueurs et que c’est un monde que vous ne comprenez sans doute même pas ». Est-ce vrai, est-ce faux ? On vous laisse seul juge sur la question. Mais quoi qu’il en soit, le sujet est maintenant sur la table.

Source : Jean-Luc Mélenchon