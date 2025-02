GTA 6 fait (encore et toujours) parler de lui. Le jeu inquiète la concurrence, et ce n’est pas une surprise. EA, par exemple, commence à se poser de sérieuses questions sur son propre calendrier de sortie.

L’année 2025 s’annonce énorme pour le jeu vidéo. Nintendo Switch 2, Ghost of Yōtei et bien sûr le traditionnel Call of Duty… Les sorties majeures vont s’enchaîner. Mais une seule retient vraiment l’attention de l’industrie : GTA 6. Et le jeu semble vraiment faire peur à la concurrence.

GTA 6 fait très peur à EA

Prévu pour l’automne 2025, le prochain mastodonte de Rockstar GTA 6 risque de balayer tout sur son passage. Face à cette menace, EA réfléchit sérieusement à la meilleure fenêtre de lancement pour Battlefield 6. Un report est même envisagé. Selon Andrew Wilson, PDG d’EA, ce nouvel opus est le plus gros Battlefield jamais développé. Quatre studios travaillent dessus depuis plusieurs années. EA veut frapper fort et proposer une expérience multijoueur massive pour relancer la saga après l’accueil mitigé de Battlefield 2042.

Mais pour réussir, il faut un lancement optimal. Sortir le jeu au mauvais moment pourrait nuire à son impact et freiner la croissance de la communauté. On imagine que le mettre en face de GTA 6 pourrait être catastrophique. Car GTA 6 parle à tout le monde. À ce stade, Battlefield est attendu avant avril 2026, ce qui correspond à l’année fiscale 2026 d’EA. Traditionnellement, la franchise sort en novembre (comme Battlefield 2042 en 2021 et Battlefield V en 2018).

Un calendrier compliqué

Mais si GTA 6 débarque à la même période, Battlefield risque d’être éclipsé. Rockstar monopolise déjà l’attention et un déferlement médiatique est inévitable. EA pourrait donc décaler son jeu à début 2026 pour éviter de se faire écraser.Le calendrier 2025 est encore flou. Pour l’instant, Rockstar maintient une sortie en automne 2025, mais un report en 2026 reste possible. Le prochain GTA est un projet titanesque, et un retard n’aurait rien d’étonnant.

Si Rockstar repousse son jeu GTA 6 à début 2026, EA pourrait devoir revoir encore sa stratégie. Battlefield serait-il avancé ? Encore repoussé ? Tout dépendra des annonces à venir.Andrew Wilson l’a bien dit : EA veut donner à Battlefield toute sa chance. L’éditeur garde donc un œil sur l’évolution du marché et se laisse la possibilité d’ajuster son planning.

Source : EA