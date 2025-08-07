Depuis la sortie de GTA 3 en 2001, Rockstar Games a progressivement mis en place une formule qui, tout en évoluant à chaque nouvelle sortie, a également permis aux joueurs de prendre certaines habitudes avec les années. Toutefois, comme nous le savons, GTA 6 devrait marquer une petite rupture à certains niveaux dans le sens où quelques-unes des personnalités clés du studio, comme Dan Houser par exemple, ont quitté le projet en cours de route. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi l’une des voix les plus emblématiques de la franchise devrait elle aussi manquer à l’appel.

Un personnage emblématique absent de GTA 6

En effet, outre le départ du producteur et scénariste emblématique de GTA, Rockstar a perdu un certain nombre d’employés au cours des dernières années, qui sont pour certains partis rejoindre Houser dans sa nouvelle aventure chez Absurd Ventures. C’est notamment le cas de Jeffrey Crawford Jones, aussi connu sous le nom de Lazlow Jones, qui a quitté Rockstar en avril 2020 avant de rejoindre le nouveau studio d’Houser en juin 2021. Et c’est ce qui explique pourquoi l'acteur, présent dans tous les jeux depuis GTA 3, sera probablement absent de GTA 6.

Car pour ceux qui ne le sauraient pas, Lazlow Jones était en effet surtout connu des fans de la franchise pour incarner l’animateur radio pervers et névrosé que l’on pouvait entendre entre deux chansons, et qui a rendu hilare plus d’un joueur. Un personnage que l’on ne devrait toutefois pas retrouver dans GTA 6 donc, comme a pu le confirmer Lazlow au micro de Nerd Reactor. « J’ai adoré travailler sur ces jeux avec Dan, et j’étais à la radio dans GTA 3, puis dans tous les GTA qui ont suivi. Et travailler sur GTA pendant 20 ans a été une expérience extraordinaire » confie notamment l’acteur.

« Mais ce qui est vraiment excitant, c’est que l’équipe créative et certains autres qui étaient là depuis deux décennies ont tous rejoint Absurd Ventures, et il y règne une ambiance créative et un dynamisme qui me rappellent les premières années chez Rockstar » ajoute-t-il ensuite. De fait, lorsqu’il s’agit de confirmer ou non sa présence dans GTA 6, Lazlow ne peut finalement rien dire d’autre que : « Nous sommes partis en 2020, donc j’en doute ». Une réponse qui risque de faire bien des déçus chez les fans, qui s’étaient pris d’affection pour ce personnage atypique depuis plus de vingt ans maintenant.