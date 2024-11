GTA 6 a pour l'instant été annoncé sur PS5 et Xbox Series X|S, mais ça ne signifie pas qu'il se contentera de ces plateformes uniquement. Si on prend l'exemple de Grand Theft Auto 5, Take-Two n'a pas hésité à le sortir sur toutes les consoles possibles et sur PC. C'est même devenu un peu le Skyrim de Rockstar Games qui, onze ans après son lancement, s'est vendu à 205 millions d'exemplaires. Un chiffre qui est en constante augmentation, et on ne comprend toujours pas comment c'est possible. Des habitants d'autres planètes doivent participer à l'effort, sans doute.

GTA 6 devrait être très bien partout, pas de panique

D'après les récents propos de Strauss Zelnick sur GTA 6, la version PC devrait bien sortir, mais la question est surtout de savoir quand à ce stade. Si l'on regarde la précédente stratégie de Rockstar Games et de l'éditeur pour Red Dead Redemption 2, le jeu est arrivé à un peu plus d'un an après sa sortie console sur Steam et l'Epic Games Store. Ce qui est sûr, c'est que la société ne devrait pas attendre longtemps avant de lancer l'un des jeux les plus attendus de cette génération sur PC. Mais en attendant, ce sont donc la PS5 et les Xbox Series X|S qui profiteront de GTA 6 à l'automne 2025.

Durant le partage du dernier bilan financier avec les investisseurs, le PDG Strauss Zelnick a accepté de répondre à des inquiétudes autour de la version Xbox Series S. Une console moins chère mais aussi moins puissante qui a pu être la source de problèmes pour certains studios. Les possesseurs de la machine doivent-ils s'alarmer ? Non selon le patron de Take-Two Interactive.

« Nous soutenons les plateformes où se trouvent les consommateurs, et nous trouvons un moyen de soutenir les plateformes malgré les différents niveaux de technologie. [...] Je ne suis pas vraiment inquiet et je ne me suis jamais inquiété de l'évolution du matériel ». Il y aura bien entendu des concessions, comme d'habitude, mais GTA 6 ne devrait laisser aucun joueur de côté, c'est dit ! Pas même les futurs acheteurs de la Nintendo Switch 2 ? Strauss Zelnick n'a pas souhaité faire de commentaire sur le prochain hardware de Big N.

Source : Take-Two Interactive via VGC.