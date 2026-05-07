Pavé de grandes ambitions, GTA 6 ne vise ni plus ni moins que la perfection, et dispose pour ce faire de moyens illimités de la part de Take-Two Interactive pour atteindre ce but.

C’est officiel, cela fait maintenant plus d’un an que le second trailer de GTA 6, diffusé le 6 mai 2025, a vu le jour. Depuis, tous les joueurs ne se demandent alors qu’une seule chose : à quand le prochain temps de communication de Rockstar Games ? Car tandis que nous approchons plus que jamais de la sortie du jeu, fixée pour le 19 novembre 2026, celui-ci demeure toujours aussi discret. Pour autant, le boss de Take-Two Interactive l’assure : tous les moyens sont mis en œuvre pour que GTA 6 devienne le méga hit que tout le monde attend.

Pour GTA 6, Take-Two Interactive tape dur dans le portefeuille

En effet, alors que l’éditeur se prépare actuellement pour son prochain bilan financier, au cours duquel les joueurs espèrent bien avoir des nouvelles du titre de Rockstar, Strauss Zelnick n’hésite pas à prendre la parole auprès de certains médias pour évoquer les coulisses de production du jeu. L’occasion alors d’en apprendre plus sur les raisons de l’absence d'une version PC au lancement, sur la « pression énorme » que représente GTA 6 pour Take-Two, mais aussi sur la façon dont ils veulent en faire « le divertissement le plus spectaculaire de l’histoire ».

Et pour ce faire, l’éditeur n’hésite pas à donner à Rockstar toutes les ressources nécessaires sans vraiment compter. Même à une époque où les coûts de développement des jeux tendent déjà à monter en flèche en temps normal. « Les coûts de production n’ont cessé d’augmenter. Et notre objectif est vraiment d’offrir le meilleur divertissement qui soit sur Terre. Mais ça a un coût » explique Zelnick auprès de Bloomberg. Avant d’ajouter : « [GTA 6] est un jeu à haut risque réservé aux gros bonnets, et ça me va très bien ».

« Nous disposons d’équipes créatives exceptionnelles. Non seulement nous les encourageons à vivre leurs passions, mais en plus nous insistons pour qu’elles le fassent. Nous nous efforçons de leur offrir des ressources financières humaines et financières illimitées, et elles s’efforcent ainsi d’atteindre la perfection ». Un sacré privilège pour Rockstar, donc, qui n’a toutefois rien de très surprenant quand on voit le succès et l’argent rapporté par GTA 5 depuis sa sortie. Un succès qu’espère bien reproduire Take-Two en offrant des moyens illimités à GTA 6.

© Rockstar Games.

En route pour le jeu le plus cher jamais créé

Bien sûr, Zelnick a toutefois conscience que dans cette industrie, tout peut aller très vite. C’est pourquoi il se refuse malgré tout à « crier victoire avant l’heure » concernant le succès du jeu. Mais une chose est sûre : il croit dur comme fer au titre de Rockstar, qui est peut-être « terrifiant » à cause « des attentes très élevées » qui l’entourent, mais qui promet de « délivrer aux joueurs une expérience telle qu’ils n’en ont jamais expérimentée auparavant ». Et il est clair qu’on n’en attend pas moins de ce qui s’annonce d’ores et déjà comme le jeu le plus cher jamais produit.

Source : Bloomberg