Annulé en juillet dernier par Xbox, le reboot de Perfect Dark a bien failli être sauvé par l’éditeur de GTA 6. Malheureusement, le funeste destin du jeu a aujourd’hui été scellé.

Si vous avez suivi l’actualité tout au long de l'été, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que Xbox a pris de lourdes décisions au dernières semaines. Outre le licenciement de milliers d’employés, nous avons ainsi appris courant juillet l’annulation de plusieurs projets, parmi lesquels notamment le très attendu reboot de Perfect Dark. Dans la foulée, la firme de Redmond annonçait également la fermeture du studio en charge de son développement, The Initiative, avec effet immédiat. Le destin du jeu, toutefois, n’était visiblement pas encore tout à fait scellé pour autant.

Perfect Dark a bien failli être sauvé par l’éditeur de GTA 6

Et pour cause, comme nous l’apprend aujourd’hui Jason Schreier dans un nouveau rapport, il apparaît que Crystal Dynamics, qui co-développait le titre avec The Initiative, avait encore espoir de pouvoir sauver le navire. « Les développeurs de Perfect Dark se sont vu donner la possibilité de trouver des financements ailleurs » apprend-on dans les colonnes de Bloomberg. « Les dirigeants de The Initiative et de Crystal Dynamics ont passé les deux mois suivants à chercher un éditeur et ont entamé des négociations avec plusieurs parties ».

Contre toute attente, l’un des principaux candidats n’était alors autre que Take-Two Interactive, la compagnie derrière des titres comme Borderlands 4 et GTA 6, qui a rapidement manifesté son intérêt pour récupérer le projet. Malheureusement, aucun accord n’a finalement pu être trouvé. « Les négociations ont échoué, au moins en partie, à cause du fait que les entreprises concernées n’ont pas réussi à s’entendre sur la propriété à long terme de la franchise Perfect Dark », ont révélé des sources anonymes au journaliste de Bloomberg.

Car malgré l’annulation du jeu, il semblerait que Xbox tienne à conserver les droits de la franchise, là où Take-Two souhaitait de son côté les racheter pour pouvoir en disposer pleinement. Résultat : le sauvetage de Perfect Dark n’a finalement pas abouti, ce qui a conduit à son annulation définitive la semaine dernière. Voilà qui explique au passage les derniers licenciements annoncés chez Crystal Dynamics, qui n’a par conséquent eu d’autre choix que de se séparer des derniers employés travaillant encore sur le projet.

Le destin du jeu est désormais scellé

Cette fois-ci, les choses semblent donc bel et bien officielles : le reboot de Perfect Dark ne verra jamais le jour. « Les représentants d’Embracer, Xbox et Take-Two se sont tous refusés au moindre commentaire » précise d’ailleurs Schreier, qui a tenté, sans succès, de les interroger à ce sujet. Reste maintenant à découvrir ce qu’il adviendra de la franchise. Est-elle destinée à replonger dans un sommeil profond, dans lequel elle est ancrée depuis déjà quinze ans ? Ou reviendra-t-elle d'une manière ou d'une autre dans le futur, que ce soit chez Xbox ou chez un autre éditeur ? L'avenir nous le dira.

