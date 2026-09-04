Dire que GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie serait un doux euphémisme. A chaque prise de parole autour du jeu, Rockstar empile les millions de vues et d’impressions. La communauté de fans et de joueurs aurait déjà répondu à l’appel avec des premières estimations de précommandes qui grimperaient à plus de 5 millions. Et si la firme à l’étoile a clairement séduit la majorité de son public lors de la présentation Netflix, la sortie de GTA 6 semble plus lointaine pour toute une frange : les joueurs PC. Fidèle à la tradition de l’entreprise, le sixième volet n’arrivera en effet que sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026. La version PC attendra, mais sans doute moins longtemps que ce que les joueurs craignaient.

La version PC de GTA 6 pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense

19 mois pour GTA 5, un an pour Red Dead Redemption 2, Rockstar aime prendre son temps avant de sortir ses portages PC. Strauss Zelnick avait défendu l’absence d’une telle version au lancement en invoquant « un choix créatif et stratégique de Rockstar », démentant au passage tout accord marketing avec PlayStation. Cependant, les journalistes de VGC auraient entendu un autre son de cloche, bien que rien ne soit gravé dans le marbre. Selon le média britannique, à la réputation fiable, il se murmure que la version PC de GTA 6 « pourrait arriver plus tôt que prévu », notamment « à cause de la situation actuelle par rapport à la disponibilité du hardware. » Le journaliste Andy Robinson spécule même que le Cloud pourrait permettre de pallier au problème, mais cela reste, pour l'instant, une rumeur.

Quand exactement ? Le média n’entre pas plus dans les détails, la rumeur étant pour l’instant étiquetée comme bruit de couloir. Mais une sortie de GTA 6 sur PC au printemps 2027 pourrait alors être une possibilité. Mais tout cela n’est pour l’heure que pure spéculation. Seule certitude, GTA 6 arrivera bien le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. La présentation Netflix nous a cependant confirmé une chose : Rockstar ne semble pas avoir l'intention de suivre à la lettre son modèle traditionnel. Il faudra quoiqu'il arrive attendre la sortie des versions consoles avant que la firme ne communique éventuellement sur la version PC de GTA 6.

Source : The Video Game Podcast