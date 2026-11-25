À défaut d'avoir une version officielle de GTA 6 sur PC, des moddeurs tentent de créer la leur. Sauf que Take-Two Interactive est déjà intervenu pour mettre un coup d'arrêt au projet. Mais les joueuses et joueurs risquent de ne pas s'arrêter là.

Malgré une sortie record sur consoles, une bonne partie des joueuses et joueurs n'ont toujours pas accès à GTA 6. De fait, le jeu de Rockstar Games n'est pas disponible sur PC et aucun horizon n'a encore été donné pour le portage. Ne voulant pas attendre, des fans ont pris les choses en main. Grâce à une fuite d'une version XBOX du jeu, des moddeurs ont commencé à plancher sur leur propre portage. Mais, c'était sans compter sur la réactivité de Take-Two, la maison-mère de la firme étoilée.

Take-Two stoppe le projet de portage PC fanmade de GTA 6

L'âge ne freine pas les ambitions. Un jeune développeur amateur de 15 ans, connu sous le pseudonyme NotRexed, avait lancé un projet de recompilation du code d'une version XBOX de GTA 6 pour en faire un portage PC. Baptisé Leonida, son projet devait proposer une version native et donc éviter de passer par l'émulation. Sauf que Take-Two est rapidement intervenu pour arrêter tout cela.

En effet, si NotRexed s'est rué sur la fuite de cette build XBOX quasi complète de GTA 6 partagée par Cyberleek, il n'aura pas pu en faire grand-chose finalement. Partagée le 23 novembre, elle a permis au jeune moddeur de commençait son projet. Sauf que dès le 24 novembre, Take-Two Interactive lui envoyait déjà une notification de DMCA contre son dépôt sur la plateforme Github, dénonçant une violation des droits d'auteur. C'est donc la fin pour Leonida.

Pas de prison pour NotRexed, mais un retrait de son projet. © Rockstar Games

D'autres projets de modding PC voient le jour

Bien que Take-Two soit intervenu très vite pour arrêter le projet de NotRexed, la compagnie va devoir rester en alerte. De fait, le développeur de 15 ans est loin de le seul à avoir ce genre d'ambition. D'autres initiatives ses sont emparées de la build de Cyberleek et, souvent à l'aide de l'intelligence artificielle générative, accélère le processus de recompilation de GTA 6.

Cependant, il faudra encore de l'huilde de coude aux moddeurs pour parvenir à avoir de vrais résultats. Pour l'instant, les projets de recompilation ne permettraient que de lancer GTA 6 sur PC. Or, afficher un écran de lancement n'est clairement pas suffisant pour prétendre pouvoir faire tourner le jeu. Cela représente un chantier d'envergure. D'ici-là, Take-Two sera évidemment à l'affût pour mettre un coup d'arrêt à ce genre de velléités. Cependant, le plus efficace pour les freiner sera la sortie officielle du jeu sur PC. Alors, à quand une date de lancement ?