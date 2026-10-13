Le 19 novembre 2026, des millions de joueurs PS5 et Xbox Series se lanceront sur GTA 6 afin de voir si le prochain titre de Rockstar Games réussira à combler leurs titanesques attentes. Comme toujours avec le célèbre studio, les joueurs PC vont en revanche devoir ronger leur frein et attendre un portage. À en croire un tout récent leak provenant de sources proches du dossier, il se pourrait toutefois que celui-ci arrive plus tôt que prévu : dans le courant du premier trimestre 2027.

Une sortie de GTA 6 sur PC leakée et prévue pour le premier trimestre 2027 ?

Avec GTA 6, Rockstar va perpétuer la tradition de sortir d'abord ses jeux sur consoles pour ensuite fournir un portage PC. Pour ses dernières productions, il a fallu attendre en moyenne un an à un an et demi pour que cela arrive (à l'exception de la version PC de Red Dead Redemption 1, qui lui a pris... 14 ans). Le prochain rouleau compresseur du studio culte pourrait toutefois rompre quelque peu avec cette tradition et sortir sur PC avec un peu d'avance.

D'après un nouveau rapport de GamesBeat, qui tiendrait cette information de sources proches de l'affaire, la version GTA 6 pourrait en effet sortir non pas fin 2027 ou début 2028 comme on pourrait le craindre, mais plutôt dans le courant du premier trimestre 2027, soit entre janvier et mars 2027. Ce qui séparerait donc la sortie du jeu sur PS5/Xbox Series le 19 novembre 2026 et PC de seulement 2 à 5 mois.

Pour corroborer ses propos, GamesBeat mentionne quatre sources différentes qui auraient de bonnes connaissances des plans de Rockstar à propos de GTA 6, et qui ont naturellement préférer rester anonymes. Malgré tout, il convient bien évidemment de prendre cette information avec de prudentes pincettes en attendant une annonce officielle de Rockstar Games et Take-Two Interactive à ce sujet.

© Rockstar Games

Source : GamesBeat