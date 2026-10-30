Après des rumeurs évoquant une sortie de GTA 6 sur PC bien plus tôt que prévu, la chose semble se confirmer de plus en plus via cette fois la prédiction d'un analyste.

Pour les joueurs PS5 et Xbox Series, l'attente insoutenable jusqu'à la sortie de GTA 6 approche enfin de son terme alors que la date fatidique du 19 novembre 2026 n'est vraiment plus très loin. Pour les joueurs PC, le mystère reste cependant encore entier. Un précédent leak laissait cependant entendre que, au lieu d'une attente d'1 à 2 ans comme pour les précédents jeux de Rockstar, il serait cette fois question de seulement quelques mois. La récente prédiction d'un analyste semble encore confirmer la rumeur en ce sens, pour le grand plaisir des PCistes.

Une sortie de GTA 6 sur PC vraiment plus proche que prévu ?

Le mois dernier, GamesBeat avait dévoilé avoir entendu dire de diverses sources proches du dossier que la version PC de GTA 6 pourrait sortir dans le courant du premier trimestre 2027, soit entre janvier et mars 2027, soit une attente de seulement 2 à 5 mois au lieu des 19 mois pour la version PC de GTA 5 et un an pour Red Dead Redemption 2. Une telle fourchette semblait toutefois un peu trop belle pour être vraie, et il valait mieux ne pas prendre cette révélation pour argent comptant.

Avance rapide jusqu'à plus récemment, alors que Michael Pachter, analyste de l'industrie du jeu vidéo, a présenté une prédiction potentiellement plus plausible quant à la fenêtre de sortie de GTA 6 sur PC, dans le cadre d'une interview auprès de la BBC (rapportée par T5G sur X.com). « Le jeu n’est pas une exclusivité PlayStation 5, il sort également sur Xbox Series et arrivera sur PC dans environ 6 ou 7 mois. Un large public pourra y accéder, mais l’avantage majeur pour Sony, à l’heure actuelle, c’est qu’il faut posséder une console pour pouvoir y jouer dès le lancement ».

La précision quant au caractère non-exclusif de GTA 6 vient probablement du fait que le dernier trailer officiel du jeu, pourtant partagé sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar Games, ne faisait aucune mention des Xbox Series, ce qui a pu semer le doute dans l'esprit du grand public peu familier de l'industrie du jeu vidéo.

En attendant une fois encore une confirmation officielle

À en croire Michael Pachter, GTA 6 pourrait donc arriver sur PC entre avril et juin 2027, au lieu de la fourchette entre janvier et mars 2027 avancée par GamesBeat. Cette plus récente prédiction vient en tout cas corroborer d'autres bruits de couloir selon laquelle l'attente du portage PC du prochain blockbuster de Rockstar Games sera plus restreinte qu'à l'accoutumée, en raison « de la situation actuelle par rapport à la disponibilité du hardware » du fait de la tristement célèbre RAMpocalypse provoquée par la cannibalisation de nombreux composants par les data centers IA.

Ceci étant dit, il convient comme toujours de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant une annonce officielle de Rockstar Games ou de Take-Two Interactive pour avoir le fin mot de l'histoire quant à la date de sortie de GTA 6 sur PC.

Source : X.com