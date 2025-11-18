Et si GTA 6 pouvait finalement sortir en même temps sur PC que sur consoles ? Une déclaration de l'éditeur de Rockstar redonne de l'espoir en ce sens.

Suite au report de GTA 6 du 26 mai au 19 novembre 2026, et alors que la situation semble s'envenimer au sein de Rockstar suite au licenciement d'une trentaine d'employés, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est récemment fendu d'une déclaration auprès de la CNBC pour partager sa vision de l'industrie du jeu vidéo de demain. Selon lui, celle-ci tendrait à s'ouvrir de plus en plus vers le PC, ce qui peut augurer un regain d'espoir pour les joueurs PC attendant Grand Theft Auto 6 sur cette plateforme.

Une ouverture vers GTA 6 Day One sur PC ?

Systématiquement, Rockstar a d'abord lancé ses jeux sur consoles, pour ensuite leur offrir un portage PC plusieurs mois plus tard, voire années dans les cas de GTA 5 (deux ans) ou, pire encore, Red Dead Redemption (14 ans). En principe, GTA 6 ne devrait pas déroger à la règle, puisqu'il n'est pour l'instant question que d'une sortie sur PS5 et Xbox Series, a priori le 19 novembre 2026, sauf nouveau report.

Dans le cadre d'une interview auprès de CNBC's Squawk, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, l'éditeur de Rockstar et donc par extension de GTA 6, a toutefois partagé une vision dénotant avec la stratégie historique du studio. Sur le sujet du jeu vidéo sur consoles, l'homme a ainsi déclaré : « Je pense que l'industrie est en train de se tourner vers le PC et un marché ouvert plutôt que fermé. Si vous définissez une console en tant que propriété et non système, alors la notion d'un jeu riche qui vous occupe pendant des heures sur un grand écran, ça ne disparaîtra jamais ».

Cette déclaration du patron de l'éditeur de GTA 6 tombe à un moment plutôt brûlant de l'actualité en faveur du PC. Pour rappel, Valve a tout récemment annoncé une Steam Machine faisait véritablement office de pont entre console de salon et PC. En parallèle, la prochaine console Xbox pourrait également présenter un système d'exploitation la rapprochant davantage d'un PC que d'une console traditionnelle. Est-ce à dire que cette ouverture vers le PC concernera GTA 6 à sa sortie dans presque un an jour pour jour ? L'avenir nous le dira.

© Rockstar Games/Take-Two

Source : CNBC