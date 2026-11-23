Alors que GTA 6 vient de sortir sur consoles, le leaker ou groupe de leakers Cyberleek refait surface. Cette fois, il menace Rockstar de sortir une version du jeu jouable sur PC.

Et si GTA 6 débarquait sur PC de manière complètement illégale ? C'est en tout cas la promesse de Cyberleek, le leaker ou groupe de leakers qui partageait des extraits de gameplay du jeu avant sa sortie. Mais maintenant que ce dernier est disponible sur PS5 et XBOX Series X|S, il prévient Rockstar qu'il est sur le point de passer aux choses sérieuses en menaçant de sortir une version tournant à plus de 30 FPS en émulation.

Cyberleek menace de sortir GTA 6 sur PC

Il est de retour et ça risque de ne pas plaire à Rockstar. Après avoir diffusé en ligne des extraits vidéos du gameplay de GTA 6 avant la sortie du jeu, Cyberleek pourrait maintenant aller beaucoup plus loin. Jusqu'ici, le leaker avait vraisemblablement en sa possession une build du jeu datant de plusieurs années. Or, il aurait à présent une build quasi-complète d'une version Xbox.

C'est en tout cas ce que le leaker annonce sur son site Internet. Mais bien sûr, il ne se contente pas de préciser cela. Il promet surtout que « la communauté aura accès à une version émulée tournant bien au-delà des 30 fps d'ici à une semaine ». Cela veut dire que Cyberleek est prêt à partager l'exécutable de GTA 6 sur PC.

© Cyberleek

Le message remonte au 19 novembre et annonce également que Cyberleek travaille à récupérer une version PS5. Mais d'ici-là, le leaker demande à recevoir 15 millions de market cap dollars (sa crypto monnaie) pour sortir l'exécutable de la version Xbox sur PC. Le fichier est déjà annoncé comme pesant plus de 200 Go, ce qui est cohérent avec le poids du jeu sur console.

Avec cette menace, Cyberleek tente donc de couper l'herbe sous le pied de Rockstar Games et Take-Two Interactive. En effet, GTA 6 n'a pas encore de date de sortie annoncée sur PC et cela frustre assurément une partie de la communauté. Il n'en faut alors pas plus pour que le leaker s'enfonce dans la brèche et tente d'en tirer profit. Il vise même toutes celles et ceux qui recherche les performances avec cette idée que sa version pourrait potentiellement atteindre les 60 fps inatteignables sur consoles. Attention alors à la sortie de cette version hackée qui pourrait bien arriver dès aujourd'hui sur la toile.