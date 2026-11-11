Huit jours. Huit petits jours. C’est le temps qui nous sépare désormais de la sortie officielle de GTA 6, qui verra enfin le jour plus de treize ans après la sortie de GTA 5. Et on peut le dire, le titre de Rockstar Games aura eu l’art de se faire désirer comme aucun autre. Car avec plus de 235 millions de copies vendues pour son prédécesseur, la franchise aura assurément converti beaucoup de joueurs à sa cause. Et cela se ressent déjà avec les précommandes selon Take-Two Interactive, qui a également annoncé une grande nouvelle pour tous ceux qui attendent GTA 6.

GTA 6 explose déjà tous les records pour Take-Two Interactive

En effet, à l’occasion du dernier appel avec les investisseurs de la compagnie, Strauss Zelnick n’a pas manqué de revenir sur la sortie imminente de GTA 6, pour lequel il est naturellement des plus excités. Car après des années d’attente, c’est un énorme morceau – et le mot est faible – qui s’apprête à sortir pour Rockstar comme pour Take-Two, qui risquent bien d’amasser un pactole faramineux. En tout cas si l’on se fie déjà aux précommandes du jeu, qui « dépassent largement [leurs] prévisions initiales » jusqu’à présent.

Et bien que Zelnick n’ait pas souhaité dévoiler les chiffres exacts pour le moment, il n’a pas manqué d’assurer que « les chiffres parleront pour eux-mêmes bien assez tôt », preuve de la confiance de Take-Two dans le succès de GTA 6. Un succès qui viendra très certainement compenser les déconvenues rencontrées par certains autres titres de l’éditeur, à l’instar par exemple de NBA 2K27 qui, malgré ses 4 millions d’exemplaires vendus depuis le mois de septembre, « n’a pas atteint [leurs] prévisions pour cette période ».

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Le jeu est maintenant passé GOLD

Quant à la bonne nouvelle partagée au sujet de GTA 6 pour l’occasion, il s’agit tout simplement du fait que le titre est désormais passé GOLD chez Rockstar. En d’autres termes, cela signifie que son développement est maintenant terminé, et que le jeu est prêt à sortir comme prévu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Bien sûr, du travail d’optimisation et de polish reste encore à faire pour le studio, mais c’est une étape aussi majeure que fondamentale qui a finalement été atteinte par GTA 6… et par les joueurs. « On l’a fait ! », se réjouissent par exemple certains sur X.

Il ne reste maintenant plus qu’à prendre son mal en patience quelques jours de plus avant de pouvoir officiellement rejoindre les rues de Leonida. N’oubliez pas, d’ailleurs, qu’il vous est désormais possible de préinstaller GTA 6 sur votre console, ce qui vous permettra d’économiser de précieuses minutes – si ce n’est même de précieuses heures selon votre connexion – lors du lancement du jeu. Car avec 210 Go au compteur, il est préférable d’anticiper. En sachant, naturellement, que cela ne fonctionne que si vous avez d’ores et déjà précommandé le jeu.

Source : Take-Two Interactive