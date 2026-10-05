Vous trouviez la campagne marketing de GTA 6 beaucoup trop timide jusqu’à présent ? Une chose est sûre : ce n’est définitivement plus le cas. Depuis la fin du mois d’août, ce sont en effet un florilège d’annonces, de previews et d’interviews des équipes de Rockstar Games qui ne cessent de tomber, pour le plus grand bonheur des fans les plus impatients à l’idée de pouvoir se plonger dans les aventures de Jason et Lucia. Des aventures qui, certes, se voudront plus réalistes que jamais, mais pas non plus à n’importe quel prix selon le studio.

GTA 6, une copie de notre réalité ? Pas tout à fait selon Rockstar

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, au détour d’une interview menée par LOVE Magazine, qui rejoint donc la liste des quelques médias privilégiés ayant pu découvrir GTA 6 en avant-première. « Parfois, il faut que les choses paraissent réalistes pour favoriser l’immersion. Et à l’inverse, il faut parfois renoncer au réalisme au profit de ce qui est pratique pour le joueur ». Car bien sûr, derrière cette recherche de réalisme accru, le studio n’en oublie pas ce que reste par essence ce nouvel opus : un simple jeu vidéo qui doit rester ludique.

Bien sûr, cela n’empêchera pas GTA 6 de s’inspirer autant que possible de la réalité, en témoignent les différentes bandes annonces et autres extraits présentés jusqu’ici. D’ailleurs, Nelson le reconnaît lui-même : « Nous avons pris des choses qui nous intéressaient, comme les théories du complot [ou] les réactions étranges du public face aux événements du quotidien, et ce sont ce genre de choses que nous avons exploitées ». Mais plutôt que de se contenter de singer la réalité, Rockstar a, comme à son habitude, choisi de traiter cela sous un prisme très personnel.

« L’accent est fortement mis sur le fait de, non pas simplement proposer un miroir de la réalité, mais rendre tout satirique, plus grand que nature et plus grotesque ». En d’autres termes, tout en se voulant plus réaliste que ses prédécesseurs, GTA 6 n’en oubliera pas de garder le ton parodique si cher à cette franchise, ce qui lui permettra de mieux se distinguer de notre réalité. Et au vu de la richesse comme de la profondeur qui s’annoncent déjà pour le jeu, nul doute que GTA 6 ne manquera pas de matière pour se moquer de notre quotidien de la meilleure des manières.

Source : LOVE Magazine