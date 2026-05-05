C’est officiel, nous sommes maintenant passés sous la barre des 200 jours avant la sortie de GTA 6, ce qui signifie que nous n’en avons jamais été aussi proches depuis son annonce. Forcément, cela contribue donc à faire grimper l’impatience des joueurs en flèche, tandis que ces derniers se demandent si l’on pourrait prochainement avoir droit à un nouveau temps de communication de la part de Rockstar Games. Mais à défaut de le savoir pour le moment, nous sommes en revanche sûrs d’une chose : GTA 6 ne sortira pas sur PC le 19 novembre 2026.

Pas de sortie pour GTA 6 sur PC en 2026

En effet, à la surprise de personne, le successeur de GTA 5 bénéficiera à son tour d’une sortie exclusive aux consoles dans un premier temps, ce qui explique pourquoi seules des versions PS5 et Xbox Series ont été annoncées par le studio. Et si cela n’empêchait tout de même pas certains d’espérer qu’une version PC soit annoncée au cours des prochains mois, les dernières déclarations de Strauss Zelnick viennent définitivement annihiler tout espoir à ce sujet. « Rockstar sort toujours ses jeux sur consoles d’abord » a-t-il rappelé auprès de Bloomberg.

Notons que cette déclaration intervient alors que le PDG de Take-Two Interactive vient tout juste de confirmer le renouvellement du partenariat entre PlayStation et Rockstar, ce qui signifie que tout le marketing de GTA 6 sera intrinsèquement associé à la PS5. Pour autant, contrairement à ce que pensent certains, cela n’a rien à voir avec le fait que le jeu ne sorte pas day one sur PC. « Rockstar commence toujours par les consoles parce que je pense que pour un jeu de ce genre, on est jugé par sa capacité à satisfaire les joueurs inconditionnels » explique Zelnick.

« Il s’agit vraiment de répondre aux besoins de la clientèle principale. Si cette dernière n’est pas au rendez-vous, si on ne lui offre pas un service de premier ordre, on ne parvient pas vraiment à toucher les autres clients ». Une manière détournée pour lui, donc, d’affirmer que le cœur des joueurs se trouve sur consoles plutôt que sur PC. Ce qui est assez paradoxal de la part de l’éditeur de GTA 6, qui ajoute peu après que « de nos jours, un gros titre sur PC peut représenter 45 à 50% des ventes ». Et dans le genre « gros titre », Rockstar se pose assurément-là.

La justification de Take-Two peine à convaincre les fans

Mais peut-être Take-Two y voit-il une opportunité d’optimiser les ventes du jeu, en maximisant d’abord sur son succès sur PS5 et Xbox Series avant de le rebooster ensuite à l’aide d’une sortie différée sur PC. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : ses explications sont loin de convaincre les joueurs qui attendent GTA 6. « Ne pas considérer le PC comme faisant partie de ‘la clientèle principale’ est complètement ridicule en 2026 » a par exemple réagi un internaute. « C’est la chose la plus déloyale qu’on trouve chez Rockstar » assure un autre de son côté.

« Ils en profitent clairement à 100% pour se faire payer deux fois avec leurs jeux quand la version PC sort plus tard ». « Je vais juste dire que c’est absolument ridicule, en big 2026, de ne pas sortir un blockbuster comme GTA 6 sur toutes les plateformes principales » affirme enfin un dernier de son côté. Bref, autant dire, donc, que Zelnick a encore du boulot s'il souhaite convaincre les joueurs de cette philosophie. Même si cela n'empêchera certainement pas le titre de Rockstar de se vendre comme des petits pains à sa sortie sur consoles, puis ensuite sur PC.

Source : Bloomberg