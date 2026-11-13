Ce n’est un secret pour personne, GTA 6 et PlayStation disposent d’un partenariat privilégié, qui explique pourquoi la communication de Rockstar Games ne manque pas de mettre en avant la PS5 comme la meilleure plateforme pour profiter du titre. Pour autant, Xbox n’a pas l’intention de se laisser faire de son côté, en témoigne la récente annonce par Asha Sharma d’un nouveau partenariat stratégique avec Take-Two Interactive, qui permettra notamment à GTA 6 de bénéficier du Xbox Cloud Gaming. Mais les choses pourraient aller encore plus loin que cela.

Xbox et Take-Two Interactive, le début d’une grande histoire ?

En effet, à en croire Tom Warren, journaliste très bien informé de chez The Verge, le nouveau partenariat passé entre Xbox et Take-Two n’aurait en réalité rien du « nothing burger » (expression anglophone que l’on pourrait traduire par « pétard mouillé » en français) que semblent décrire certains. Pourquoi ? « Je pensais qu’il était évident qu’un ‘nouveau contrat d’éditeur Xbox à long terme’ allait bien au-delà du simple cloud », s’est-il contenté de répondre à un internaute sur X, sans donner plus de précisions sur le fond de sa pensée.

Pour l’heure, difficile de dire de quelle manière ce partenariat pourra profiter à GTA 6 sur le long terme, si ce n’est même aux futures productions Rockstar à venir sur Xbox et PC. Tout ce que l’on sait, c’est qu’à l’instar de PlayStation de son côté, la firme de Redmond souhaite naturellement entretenir sa relation avec l’éditeur du jeu « le plus précommandé de l’histoire du Microsoft Store », qui bénéficiera dès son lancement de la technologie Xbox Cloud Gaming. Et pour le coup, c’est déjà loin d’être le « nothing burger » dont parlent certains.

GTA 6 et le Xbox Cloud Gaming, un très bel avantage pour la firme

Pourquoi ? Parce qu’en plus de permettre aux joueurs Xbox Series de profiter de GTA 6 via le cloud, il va également permettre aux possesseurs de la Xbox One de découvrir le jeu via le service de streaming de Microsoft, avec une qualité équivalente à la version Xbox Series S. Une opportunité rare pour les joueurs n’ayant toujours pas craqué pour la nouvelle génération de consoles, donc, qui ne seront pas laissés de côté pour la sortie du jeu le plus attendu de la décennie. Même si, évidemment, Rockstar a tenu à faire une mise en garde pour l’occasion.

« Comme pour tout service de streaming sur le cloud, la vitesse de connexion et d’autres facteurs techniques peuvent influencer les performances du jeu d’une manière qui n’affecterait pas l’expérience de jeu en local », a déclaré le créateur de GTA 6 sur son site officiel. Mais cela n’enlève rien au joli avantage que ce nouveau partenariat entre Xbox et Take-Two permet d’offrir aux joueurs de l’écosystème Xbox. En sachant que, comme précisé par la présidente de la compagnie : ce n’est que « le premier pas d’un partenariat stratégique sur 10 ans ».

Source : Tom Warren