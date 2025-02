Ce n'est une surprise pour personne, mais GTA 6 est le jeu le plus attendu de l'année, et cela par une grande majorité des joueurs. Le moindre signe de la part de Rockstar peut être interprété comme un pas en avant vers sa sortie. C'est justement le cas cette fois-ci, avec une décision intrigante du studio.

Un serveur qui explose en popularité pour GTA 6

Ainsi, Rockstar Games vient de surprendre tout le monde en lançant son serveur Discord officiel. Et bonne nouvelle pour les fans de GTA 6 : un canal dédié au jeu y est déjà en place ! Ouvert depuis seulement quelques heures, le serveur affiche déjà plus de 15 000 membres. Et ce nombre ne cesse d’augmenter. On y retrouve plusieurs sections, dont des espaces pour GTA Online et Red Dead Online. Mais c’est surtout la catégorie "Latest and Upcoming" qui attire l’attention. C’est là que se trouve le fameux canal "grand-theft-auto-vi", spécialement conçu pour parler des dernières infos sur GTA 6. Le lien du Discord se trouve ici.

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été publiée dans ce canal. Les joueurs y partagent surtout des mèmes, des théories et leur impatience de voir arriver le jeu. Pas d’infos inédites, mais une ambiance animée où la hype est bien présente. Cela dit, l’existence même de ce canal intrigue. Rockstar a toujours été très discret sur sa communication. Alors pourquoi créer un espace dédié à GTA 6 maintenant ?

Une nouvelle stratégie pour Rockstar ?

Jusqu’ici, Rockstar privilégiait les annonces via des trailers sur YouTube ou des posts sur les réseaux sociaux. Ce passage à Discord pourrait bien marquer un changement de stratégie. L’éditeur veut-il se rapprocher de sa communauté ? Prépare-t-il une nouvelle vague d’annonces ? Une chose est sûre, ce serveur arrive au bon moment, alors que l’attente autour de GTA 6 ne fait que grandir.

Beaucoup de fans espèrent que le deuxième trailer de GTA 6 sera révélé via ce serveur. Une théorie qui tient la route. Rockstar pourrait utiliser Discord pour publier des teasers, interagir avec les joueurs et faire monter la pression avant la sortie. Bien sûr, rien n’est confirmé. Mais le simple fait que Rockstar ouvre un canal dédié au jeu laisse penser que quelque chose se prépare.

Source : Rockstar