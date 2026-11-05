À l’aube de la sortie de GTA 6, prévue pour le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series, on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour l’acheter dès aujourd’hui au meilleur prix.

Après des années d’attente et d’impatience, nous commençons enfin à voir le bout du tunnel. Oui, dans deux semaines jour pour jour, GTA 6 sera officiellement disponible sur PS5 et Xbox Series, permettant ainsi à cette année 2026 très riche en grosses sorties de se conclure de la plus belle des façons pour des dizaines de millions de joueurs. Et tandis que la date fatidique approche à grands pas, vous cherchez peut-être encore où précommander le prochain hit de Rockstar Games au meilleur prix. Dans ce cas, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix avant sa sortie ?

En effet, GTA 6 n’a peut-être pas encore été annoncé sur PC ou Nintendo Switch 2 pour le moment, mais il arrivera pour sûr sur PS5 et Xbox Series dès le 19 novembre 2026, où il sera disponible à partir de minuit. En tout cas pour ceux qui auront pris le temps de pré-télécharger leur version du jeu, chose qu’il sera possible de faire à compter du 10 novembre prochain. Mais pour cela, il faut évidemment commencer par précommander votre copie du jeu, disponible chez de nombreux revendeurs. Voici la liste complète des boutiques où acheter GTA 6.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

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Précommandez GTA 6 pour recevoir des contenus gratuits

Profitons-en pour rappeler que pour toute précommande de GTA 6 réalisée avant le 19 novembre 2026, vous recevrez alors en bonus le pack « Vintage Vice City » vous donnant accès gratuitement aux contenus in-game suivants :