Rockstar Games avait jusqu'alors sciemment gardé secrète la date de sortie de GTA 6 Online, et c'est via le PDG de Twitch qu'on la découvre dans une récente interview.

Illustration de la stratégie de communication strictement au compte-goutte de GTA 6, Rockstar Games n'avait jusqu'à présent même pas évoqué l'existence de son mode Online. On savait toutefois que celui-ci n'arriverait pas en même temps que la partie solo avec Lucia et Jason. C'est finalement via une récente interview du PDG de Twitch que nous avons au moins une idée de quand le mode multijoueur arrivera, à savoir courant 2027, même si on s'en doutait très fortement. Le patron du célèbre site de streaming s'attend en tout cas à un énorme afflux de spectateurs lorsque le Online arrivera, et on devine très facilement pourquoi.

GTA 6 Online arrivera « dans le courant de l'année prochaine, selon le PDG de Twitch

Compte tenu des sommes d'argent indécemment astronomiques que continue de générer GTA 5 Online même plus d'une décennie après sa sortie, on se doute bien que Rockstar et Take-Two ne vont pas manquer de retenter l'expérience sur GTA 6, le produit culturel le plus attendu de ces dernières années. Alors qu'on s'attend à ce que le jeu de base affiche des chiffres de ventes délirants, son Online risque également d'être un nouveau rouleau compresseur à générer des billets verts.

Pourtant, tant le studio que l'éditeur ont souhaité rester très discrets à propos de GTA 6 Online. La récente évocation de sa date de sortie provient ainsi d'une source plutôt inattendue : une interview par Bloomberg du PDG de Twitch, Dan Clancy. Celui-ci a en effet déclaré avoir passé « beaucoup de temps à discuter avec Rockstar de ses plans quant à la meilleure manière d'engager les créateurs de contenu de la plateforme ». Il s'attend tout naturellement à ce que « le nombre de viewers explose, mais ça va être encore plus énorme quand le multijoueur sortira l'année prochaine ».

Malgré l'absence de communication de Rockstar et Take-Two concernant la fenêtre de sortie de GTA 6 Online, on se doutait qu'ils ne souhaitaient pas faire coïncider le lancement du mode solo avec celui du multijoueur, afin de laisser du temps à Lucia et Jason de briller avant d'ouvrir Vice City et l'État de Leonidas à des hordes de joueurs en ligne. C'est toutefois par le biais du PDG de Twitch qu'on en a la confirmation, en attendant une date officielle plus précise.

© Rockstar Games

Le PDG de Twitch avertit le reste de l'industrie du « vortex » Grand Theft Auto 6

Autre point sur lequel on se doutait de l'impact majeur qu'aura GTA 6 sur le monde du divertissement : le « vortex » qu'il générera sur Twitch à la sortie de ses modes solo et Online. Le PDG de la plateforme de streaming en profite en effet pour avertir les autres studios et éditeurs d'éviter de compter sur la visibilité que peut permettre Twitch et assimilés tant que le mastodonte de Rockstar sera là pour cannibaliser toute l'attention des viewers.

Comme on l'a constaté, le reste de l'industrie du jeu vidéo pas attendu le PDG de Twitch, les sorties de jeux ayant connu d'énormes bouleversements ces derniers mois pour éviter autant que possible le mois de novembre où sortira GTA 6, à quelques exceptions près comme un très attendu Ocarina of Time Remake, qui sortira le 5 novembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Source : Bloomberg