Cela aura demandé de nombreuses années de patience de la part des joueurs, mais ça y est : GTA 6 commence enfin à nous livrer progressivement tous ses petits secrets. Articles officiels, grosse présentation de gameplay, previews, interviews… Ces dernières semaines, Rockstar Games a véritablement lâché les chevaux. En tout cas pour ce qui concerne la campagne du jeu, le mode Online de GTA 6 demeurant quant à lui « l’un des secrets les mieux gardés de la compagnie ». Mais un premier détail pourrait toutefois déjà avoir été révélé.

Un premier élément de gameplay sur GTA 6 Online confirmé

En effet, dans le cadre du litige opposant le studio à l’union syndicale, qui aura naturellement fait beaucoup de bruit au cours des derniers mois, un premier document judiciaire lié à l’affaire a finalement été rendu public. Et contre toute attente, c’est ce dernier qui nous aura permis d’obtenir un premier détail sur GTA 6 Online qui, visiblement, pourra accueillir jusqu’à 32 joueurs sur un seul et même serveur. Ce qui est, il faut le dire, assez surprenant dans le sens où c’est déjà le cas pour GTA 5 Online actuellement.

« D'autres demandeurs présents dans la salle C évoquaient ouvertement des caractéristiques du jeu – l’un des secrets les mieux gardés de la compagnie. Deux d'entre eux discutaient d'un format en ligne à 32 joueurs, hautement confidentiel à cette date », peut-on notamment lire dans le document. En sachant que, comme le rappelle ce dernier : GTA 6 Online demeurait alors – et demeure toujours – « un projet confidentiel », ce qui explique pourquoi le fait qu’une telle discussion se soit produite est considéré comme « extraordinairement alarmant » par la cour.

Une limite de 32 joueurs qui fait déjà débat…

Vous l’aurez compris, donc : s’il ne s’agit pas forcément d’une information inédite en soi, ce détail en particulier ayant déjà fait l’objet d’une rumeur au cours des derniers mois, il s’agit en revanche de la première fois que l’existence de GTA 6 Online est évoquée par un canal officiel. Ce qui n’est absolument pas une surprise quand on connaît le rôle qu’a joué le mode Online dans le succès phénoménal de GTA 5, mais qui reste toujours bon à prendre. Surtout sachant que, comme l’avait précisé Jason Schreier : GTA 6 Online ne devrait pas faire partie du tableau dans l’immédiat.

Reste maintenant que ce premier détail semble déjà visiblement décevoir certains membres de la communauté, surtout maintenant qu’il a été confirmé par Rockstar que la map de GTA 6 sera deux à trois fois plus grandes que celle de GTA 5. « Ça craint que les lobbies soient toujours limités à 32 joueurs pour une map beaucoup plus grande », regrette par exemple un internaute sur X. « Toujours 32 seulement ? Allons, montez au moins jusqu’à 64 », supplie un autre de son côté. « Je ne crois pas que la map sera limitée à 32 joueurs », assure néanmoins un dernier.

…même si GTA 6 Online pourrait surprendre les joueurs

« Si l’on se fie aux brevets et à la technologie utilisée, la map sera divisée en plusieurs sessions ». Il fait alors référence à des brevets déposés par Rockstar ces dernières années, qui semblaient indiquer que la map de GTA 6 pourrait être subdivisée en plusieurs zones dans le cadre du mode Online, de sorte à pouvoir accueillir davantage de joueurs sur une seule et même session. Et si, effectivement, chacune peut accueillir jusqu’à 32 joueurs, alors GTA 6 repoussera assurément toutes les limites de GTA 5 Online. Mais cela, bien sûr, reste pour l’heure à confirmer.

Source : X