Après des semaines d’impatience de la part des fans, c’est finalement le 27 août prochain que Rockstar Games reprendra la parole au sujet de GTA 6, par le biais d’un « aperçu étendu » du jeu diffusé en avant-première sur Netflix. Et bien que le contenu exact de cette future présentation soit pour l’instant tenu secret, tout porte à croire que le studio pourrait enfin nous en dévoiler les premières images de gameplay. En revanche, il ne faut visiblement pas s’attendre à ce que la moindre information sur un potentiel GTA 6 Online ne soit de la partie pour l’occasion.

GTA 6 Online ne devrait pas faire parler de lui pour le moment

C’est en tout cas ce qu’a récemment déclaré Jason Schreier au détour d’une copieuse vidéo, publiée sur sa chaîne YouTube personnelle. Revenant sur le dernier bilan financier partagé par Take-Two Interactive, pour qui tous les voyants sont d’ores et déjà au vert au sujet de GTA 6, le journaliste de Bloomberg a en effet révélé que la question du mode Online ne rentrait pas encore en compte dans les prévisions actuelles de l’éditeur, qui souhaite dans un premier temps se concentrer sur tout ce qui touche à la partie solo du titre.

C’est pourquoi il affirme qu’il ne faut pas s’attendre à voir Rockstar en parler « dans un avenir proche », toute la campagne marketing étant uniquement dédiée au mode Histoire. Bien sûr, ce silence ne veut toutefois pas dire que rien n’est en préparation à ce niveau. Car au vu des revenus générés par le mode Online de GTA 5 depuis maintenant treize ans, nul doute que l’éditeur compte bien faire tout son possible pour reproduire le phénomène avec GTA 6, même si l’on ignore totalement quelle direction pourrait prendre le studio pour l’occasion.

Rockstar se concentre sur le solo pour le moment

En attendant de le découvrir, le prochain opus a néanmoins encore beaucoup de secrets à révéler, à commencer par l’ensemble de ses nouveautés de gameplay, qui pourraient donc enfin être à l’honneur lors de la prochaine présentation annoncée pour fin août. Et autant dire qu’à trois mois de la sortie de GTA 6, cela ne sera clairement pas du luxe. Même si, comme l’a révélé Take-Two en fin de semaine dernière, le titre de Rockstar n’a absolument pas eu besoin de cela pour dépasser toutes leurs attentes dès le lancement des précommandes.

Source : Jason Schreier