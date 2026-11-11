Véritable secret de polichinelle, le mode multijoueur de GTA 6 se dévoile une fois de plus à travers de nouveaux indices découverts dans les fichiers de pré-téléchargement du jeu.

À l’aube de la sortie de GTA 6, les fans trépignent plus que jamais d’impatience à l’idée d’en découvrir toujours plus sur le prochain hit de Rockstar Games. Car vous connaissez sans doute la chanson, les derniers jours sont toujours les plus difficiles à traverser. Mais maintenant qu’il est possible de préinstaller le jeu, les dataminers n’ont pas hésité à aller farfouiller dans les fichiers de ce dernier à la recherche de la moindre information qui pourrait nous apprendre quelque chose. Et ce sont les fans de GTA Online qui vont être contents.

De nouveaux indices au sujet de GTA 6 Online découverts

En effet, si GTA 5 a rencontré un tel succès au cours des treize dernières années, c’est aussi parce qu’il a réussi à se construire une solide communauté avec son mode Online, encore extrêmement fréquenté à quelques jours seulement de la sortie de GTA 6. De fait, par-delà leur excitation évidente pour le mode Histoire, beaucoup se demandent naturellement ce que pourra bien nous réserver ce nouvel opus en la matière. Car oui, nous en avons encore une fois la preuve : le nouveau titre de Rockstar aura bel et bien droit à une composante multijoueur.

C’est en tout cas ce que nous révèlent les dernières découvertes des dataminers, qui ont réussi à extraire des données du jeu des lignes de code faisant directement référence à des fonctionnalités en ligne encore non annoncées par le studio. À savoir, en l’occurrence :

intentType”: “joinSession”

intentType”: “launchActivity”

intentType”: “launchMultiplayerActivity”

La première étant, pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais, une commande permettant à des joueurs de rejoindre une session de jeu, la seconde une commande permettant de lancer une activité, et enfin la dernière une commande permettant de lancer une activité en ligne.

Un mode bien distinct du jeu de base comme pour GTA 5 ?

Et les indices ne s’arrêtent pas là puisque comme souligné par TexFunz2, membre réputé de la communauté des jeux Rockstar, GTA 6 semble utiliser une base d’installation commune, qui pourrait par la suite permettre de dissocier l’installation de la campagne du jeu de celle de GTA Online. Ce faisant, les joueurs n’étant intéressés que par l’un ou l’autre des aspects du titre pourront ainsi se contenter d’installer celui qui les intéresse, ce qui leur permettra probablement d’économiser un espace non négligeable dans le stockage de leur console.

Quand sera officialisé le mode multijoueur de GTA 6 ?

Évidemment, rappelons toutefois que tout cela ne reste que de la simple spéculation pour le moment, Rockstar n’ayant pas encore officiellement communiqué quoi que ce soit sur ses projets pour le multijoueur de GTA 6. Tout ce que l’on sait, si l’on se fie à la FAQ partagée par le studio sur le PlayStation Store il y a plusieurs mois maintenant, c’est que le titre n’embarquera aucun contenu en ligne à son lancement, et qu’il se concentrera uniquement sur la campagne du jeu. Comme GTA 5 à l’époque de sa sortie, en somme.

Pour autant, on ne va pas se mentir, GTA 6 Online semble en l’état être un véritable secret de polichinelle. D’abord parce que des documents officiels partagés dans le cadre du litige opposant Rockstar à l’union syndicale en septembre dernier y ont ouvertement fait mention, mais aussi parce que le PDG de Twitch a révélé sans détour que le fameux mode multijoueur devrait faire « exploser le nombre de viewers […] l’année prochaine », soit en 2027. Mais d’ici là, GTA 6 aura toutefois déjà largement de quoi nous occuper à compter du 19 novembre prochain.

Sources : PlayStation Game Size, TezFunz2