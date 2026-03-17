Si tout se passe bien, nous devrions enfin mettre la main sur GTA 6 d'ici à la fin 2026. Or, le jeu le plus attendu de l'année risque d'être un phénomène encore plus titanesque qu'on l'imagine, et cela, sur le long terme. Du moins est-ce ce qu'on peut en déduire au regard des dernières dynamiques de GTA 5. Le titre de 2013 n'en finit pas de surprendre, encore aujourd'hui.

GTA 6 sur les traces du précédent épisode ?

Qui aurait pensé que 13 ans après, GTA 5 attirerait encore autant de monde ? Alors que son successeur, GTA 6, prépare activement son lancement, le jeu de 2013 est toujours un phénomène. Mais cela, il le doit surtout à une chose : son mode Online, devenu plusieurs années un standalone à part entière que beaucoup ont déjà hâte d'expérimenter sur GTA 6.

GTA Online, extension multijoueur de de Grand Theft Auto V, a été déployé en 2014. Depuis, il a évidemment connu bien des évolutions. L'une des plus importantes a été l'intégration des mods sur PC et en particulier la mise en place du framework FiveM. Rockstar s'en est d'ailleurs saisi au sens littéral, ayant racheté le service qui sera assurément accessible pour la version Online de GTA 6.

C'est en cela qu'on ne peut qu'imaginer un raz-de-marée sur le futur Grand Theft Auto Online mis à jour pour accompagner à GTA 6. Certes, bien des joueuses et joueurs du monde entier se jeteront sur l'expérience solo. Mais beaucoup attendront le multijoueur et, a fortiori, de retrouver ce qu'ils ont connu sur GTA 5. Or, FiveM atteste d'une popularité qui semble sans bornes.

Depuis l'acquisition de FiveM par Rockstar, le studio a pu maîtriser son accessibilité selon les plateformes. Ainsi, le service a été rendu compatible avec le PC Game Pass. Mais, depuis début 2026, il est surtout arrivé sur Steam. C'est là qu'on voit, grâce aux données partagées publiquement par le service de Valve, que le framework de modding connaît un immense engouement sur GTA 5 Online. Pas plus tard que le 15 mars dernier, il rassemblait presque 203 000 utilisateurs en simultané. Imaginez alors ce que cela donnera pour GTA 6. Ça pourrait bien être du jamais vu.

© Capture d'écran du 17 mars 2026. © Gameblog.