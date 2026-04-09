Les jours passent et toujours pas de nouveau report pour Grand Theft Auto VI (GTA 6). Tout semble donc être sur les rails du côté de Rockstar pour sortir cet épisode attendu de tous en temps et en heure. Cependant, le jeu suscite encore tout un tas d'interrogations. Et pas qu'à propos de son contenu en tant que tel. Inquiet de ce qu'il adviendra du mode Online toujours actif, ses aficionados pourraient finalement avoir le droit à une bonne surprise.

GTA 6 passerait rapidement en ligne ?

Quand un nouveau Grand Theft Auto arrive sur le marché, tout le monde a hâte de découvrir ce qu'il réserve. Entre son scénario, ses personnages, son monde ouvert et tous ses mystères, les joueuses et les joueurs s'en donnent généralement à cœur joie. GTA 6 ne devrait pas faire exception, promettant l'expérience la plus dense depuis des années. Cela dit, une partie de la communauté attend autre chose au-delà de l'aventure solo.

Véritable succes machine de Grand Theft Auto V, GTA Online est devenu un vrai standalone. Cela veut dire que les joueuses et les joueurs peuvent en profiter à part, sans passer par le jeu original. Et ça attire un monde fou sur les serveurs. Alors forcément, une large communauté se questionne sur le devenir de ce mode avec GTA 6. S'il est évident qu'il ne fermera pas ses portes compte tenu de ce qu'il rapporte, il risque d'être mis en pause quelques temps. Mais une bonne nouvelle semble se profiler.

En effet, le leaker Hope, qui nous a d'ordinaire habitué aux révélations autour de la franchise Call of Duty, aurait eu des échos à propos de GTA 6 Online. Selon sa source, qu'il tient évidemment anonyme, on peut s'attendre à ce qu'il sorte seulement un mois après le lancement du jeu solo. Cela voudrait donc dire qu'il serait accessible dès décembre 2026. En somme, le délai d'attente serait le même que pour le online de GTA 5 en 2013. Une bonne partie des internautes réagit d'ailleurs en se disant que « ce ne serait pas une surprise »1, mais se montre ravie de cette hypothèse.

Sauf retournement de situation dans les prochains mois, GTA 6 sortira le 19 novembre 2026. Dans les premiers temps, le jeu sera une exclusivité console réservé à la PS5 et à la Xbox Series X|S.