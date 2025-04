GTA 6 semble déjà rapporter beaucoup d'argent à Rockstar Games avant même sa sortie, avec des millions de fans impatients qui ne se lassent visiblement pas du premier trailer. Une bande-annonce qui a cassé l'Internet et qui suscite encore beaucoup de réactions. Bien que la partie solo soit la chose la plus attendue par des millions de joueuses et joueurs, le multijoueur devrait toujours occuper une place de premier choix. Et ce ne serait-ce que pour générer de l'argent sur le long terme comme avec GTA 5 Online.

Une amélioration suggéré par les joueurs pour GTA 6 Online

GTA 6 Online n'est même pas annoncé que les joueurs réclament déjà un changement majeur comme l'utilisateur Reddit OfficialSmokDoll. Pour lui, il faut impérativement revoit en profondeur l'éditeur de personnages et abandonner le concept d'hérédité. Avant d'aller mener une vie de bandits et de piller le monde de Grand Theft Auto Online, vous devez en effet choisir votre mère et votre père, qui peut être John Marston (Red Dead Redemption), Niko Bellic (Grand Theft Auto 4) ou Claude (GTA 3). Et ça fait débat.

Ce système d'hérédité a une incidence directe sur l'apparence de votre personnage. Il y a bien un certain nombres de réglages définis qu'on peut bouger, mais ça n'offre pas la même souplesse que sur d'autres jeux. Et même s'il y a eu des améliorations au fil du temps, notamment avec GTA 5 Enhanced, ce n'est visiblement pas suffisant. OfficialSmokDoll et d'autres aimeraient donc que cette idée d'hérédité disparaisse de GTA 6 Online.

« La plus grande déception serait qu'ils continuent à maintenir en place cet insupportable système de ressemblance et d'héritage. On vous empêche de faire ce que vous voulez au nom d'une sorte de réalisme ??? [...] Le jeu peut rapporter des milliards de dollars. Je serai sidéré qu'ils aient le culot d'empêcher d'avoir totalement le contrôle sur le créateur de personnages ». Son avis tranché sur cette fonctionnalité horrible pour lui, et qu'il ne veut plus voir dans GTA 6 Online, n'est pas isolé. « Je pensais que c'était plutôt cool et unique quand j'avais 14 ans. Je suis d'accord pour qu'on s'en débarrasse. Mais à l'époque, c'était une bonne idée »; « Tous les personnages ont tous l'air de Claude sous l'emprise de crack »; « Oui, c'est un système terrible. Je ne sais pas pourquoi il a été mis en place »; « C'était tout simplement nul » peut-on lire en réponses sur ce post sur GTA 6.

Crédits : PieBoi41.

Source : Reddit.