C’était le 6 mai 2025. Il y a presque un an jour pour jour, Rockstar Games dévoilait enfin le second trailer de GTA 6, accompagné d’une pluie d’images et d’informations inédites sur ce nouvel opus extrêmement attendu. Un opus qui, depuis, n’a alors plus donné de ses nouvelles, excepté pour annoncer son report au 19 novembre 2026. Et forcément, à mesure que nous approchons de cette fameuse date, l’excitation des fans monte en flèche. Surtout à la découverte de cette nouvelle offre d’emploi, qui tend à laisser penser que les choses vont enfin s’accélérer pour GTA 6.

Un nouveau poste s’ouvre chez Rockstar, bientôt du nouveau pour GTA 6 ?

En effet, comme remarqué par le média portugais Portal Viciados, une nouvelle offre d’emploi s’est récemment ouverte chez Rockstar pour le poste de Production Artist. Son rôle : « donner vie à [leur] vision créative dans le cadre d’un large éventail de campagnes internationales », à l’aide de « supports de haute qualité pour les canaux numériques, les réseaux sociaux et les supports imprimés ». Ce qui, pour le dire autrement, renvoie ouvertement à une campagne marketing que l’on se suppose être liée à GTA 6, même si le jeu n’est jamais directement cité.

Pour beaucoup, l’apparition de cette offre sur le LinkedIn de Rockstar est ainsi loin d’être anodine, surtout à ce stade de l’année. Car rappelons si nécessaire que Strauss Zelnick a confirmé par le passé que la campagne marketing du jeu devrait officiellement débuter aux alentours de l’été 2026, période de laquelle on se rapproche désormais dangereusement. Tout porte à croire, donc, que Rockstar est actuellement en train de finaliser les derniers détails en coulisses, ce qui pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi le poste en question n’est que temporaire.

© Rockstar Games

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, gardons néanmoins un peu de recul pour éviter de quelconques déceptions. Après tout, une offre d’emploi ne peut pas non plus être prise pour parole d’évangile. Cela étant dit, si aucun report supplémentaire n’est à prévoir pour GTA 6, nul doute que les choses devraient enfin s’accélérer dans les semaines à venir pour ce que le PDG de Take-Two Interactive décrit déjà comme le jeu « le plus spectaculaire de tous les temps ». Un jeu qui, peut-être, donnera d'ailleurs de ses nouvelles lors du prochain bilan financier de l’éditeur.

Source : LinkedIn