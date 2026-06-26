À défaut d’avoir des vidéos de gameplay pour le moment, de nouveaux détails sur ce qui nous attend au sein de GTA 6 sont tombés, et cela a vraiment de quoi faire rêver.

Tout le monde s’accordera à le dire : GTA 6 est de loin le jeu le plus attendu de la décennie, si ce n’est même de l’histoire du jeu vidéo dans son ensemble. En effet, rares sont les jeux pouvant se targuer de susciter un tel engouement auprès des joueurs, qui ont fait du simple lancement des précommandes un événement à part entière. Ce qui est assez amusant quand on sait que paradoxalement, Rockstar Games tarde pourtant encore à nous en dire davantage sur ce que nous réserve le gameplay du titre. Mais les premiers détails sont enfin tombés, et il y a de quoi être excité.

De nouveaux détails sur le gameplay de GTA 6 sont tombés

À défaut d’avoir droit à une prise de parole concrète de la part du studio, ou même encore à une véritable séquence de gameplay sans fioriture, il semblerait que nous ayons eu droit à une première série d’informations de la part de différents revendeurs, qui ont évoqué certaines des mécaniques de GTA 6 au travers de leurs fiches produits. Grâce à Amazon Portugal et KaBuM, une boutique brésilienne, on apprend ainsi que le joueur devrait bel et bien pouvoir alterner entre Jason et Lucia en temps réel, afin de profiter des compétences uniques de chacun.

Mieux encore, ce système permettrait par exemple de « mener des braquages coordonnés », ce qui serait alors une sacrée évolution par rapport à GTA 5. Sans surprise, l’on peut également s’attendre à ce que GTA 6 propose « le plus grand et le plus dense des mondes ouverts jamais conçus par Rockstar », peuplé de PNJ ayant leurs propres routines, d’événements aléatoires, d’établissements interactifs et plus encore. Il serait également question d’un « système de météo dynamique réaliste », capable « d’altérer la physique et le gameplay ».

Enfin, comme le laissait entendre le premier trailer du jeu, GTA 6 devrait faire des réseaux sociaux in-game « une innovation majeure », en permettant notamment aux joueurs de s’en servir pour découvrir des missions secondaires secrètes, pour regarder des vidéos virales ou même pour suivre certains influenceurs. De quoi permettre, potentiellement, au futur titre de Rockstar de devenir une nouvelle référence en la matière donc ; en sachant que l’on peut bien sûr également s’attendre à ce que GTA 6 bénéficie d’une technologie de pointe. Surtout sur PS5 Pro.

On attend maintenant du gameplay concret

Il ne nous reste maintenant plus qu’à attendre de pouvoir constater tout cela par nous-mêmes, que ce soit au travers d’un troisième trailer, d’une nouvelle prise de parole de Rockstar ou, mieux encore, d’une véritable séquence de gameplay en bonne et due forme. Car le studio a beau avoir révélé plus d’une centaine d’images de GTA 6 jusqu’à présent, il reste pour l’heure assez difficile de faire davantage que de la simple spéculation sur les activités offertes par le titre. Ou en tout cas, sur la forme que tout cela pourra prendre manette en mains.

Source : Amazon Portugal, KaBuM