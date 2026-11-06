On ne l'arrête plus. Après des années de silence quasi total, la campagne promotionnelle de GTA 6 s'emballe à l'approche du grand jour qu'est le 19 novembre 2026, en tout cas pour les joueurs PS5 et Xbox Series. En l'espace de quelques semaines, Rockstar a enchaîné une présentation de gameplay diffusée en avant-première sur Netflix en août, un extrait « merdique » inédit glissé dans un épisode de South Park et l'annonce des détails du préchargement. Et plus récemment, le studio a de nouveau frappé en publiant sur son site officiel une galerie entière de captures inédites, baptisée tout simplement « Galerie de Lancement ».

Que montrent les près de 40 nouvelles images de GTA 6 ?

Accessible depuis la page officielle du jeu, cette nouvelle galerie d'images de GTA 6 invite à explorer Vice City et ses environs au fil de près de 40 captures d'écran inédites. Au programme : plusieurs lieux de l'État de Leonida, mais aussi de nouveaux clichés du duo Jason et Lucia ainsi que de plusieurs personnages secondaires que l'on croisera au cours de l'aventure.

Ces nouvelles images de GTA 6 ont surtout une vocation cinématographique. Ceux qui espéraient y glaner de nouvelles informations sur les mécaniques de jeu en seront donc pour leurs frais. Pour cela, il faut encore se contenter de la présentation de gameplay diffusée en avant-première sur Netflix fin août en attendant la sortie du jeu ou peut-être une ultime bande-annonce dans les deux dernières semaines qui nous séparent du Jour-J. En revanche, côté ambiance, éclairages et rendu des personnages, cette galerie confirme une fois encore le niveau de détail visé par Rockstar North pour son nouveau monde ouvert avec une Vice City moderne en son cœur.













© Rockstar Games

Une dernière galerie d'images pour faire encore plus monter la hype avant le 19 novembre 2026 ?

Cette « galerie de lancement » de GTA 6 s'inscrit dans une stratégie de communication particulièrement maîtrisée. Depuis le début, Rockstar distille ses révélations au compte-gouttes, en prenant soin de ne jamais trop en dévoiler sur l'histoire et le contenu du jeu. Une prudence d'autant plus compréhensible que le développement de GTA 6 a plusieurs fois été victime de leaks sans précédents, dont celle récente du groupe Cyberleek, qui a fait beaucoup de dégâts en faisant fuiter de nombreux extraits de gameplay et même menacé de leaker le jeu complet.

Pour la suite, il ne faudra sans doute plus s'attendre à grand-chose avant le lancement, si ce n'est une ultime bande-annonce le jour J. Après plusieurs reports et des craintes de voir le jeu glisser jusqu'en 2027, GTA 6 sortira donc bel et bien le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Une version PC devrait suivre dans les prochains mois, selon plusieurs rumeurs, mais qui n'ont pas encore reçues de confirmation officielle.













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Source : Rockstar Games