Après l'annonce du report — loin d'être surprenante, avouons-le —, Rockstar Games a pris tout le monde de court cette semaine en publiant sans prévenir le deuxième trailer de GTA 6. Forcément, la planète gaming s'est arrêtée de respirer pour se focaliser sur toutes les nouvelles informations dévoilées par la firme étoilée.

Jason et Lucia : unis à la vie, à la mort dans GTA 6

Après l'excellent Grand Theft Auto 5, nous le savons, GTA 6 proposera de nouveau une aventure en équipe. En duo, plus précisément. Après un premier trailer centré sur l'héroïne, Lucia, le second nous place sur les pas de Jason, son compagnon et partenaire de crime. Leur histoire se précise maintenant davantage entre les infos de la bande-annonce et celles fournies sur le site officiel de Rockstar Games.

Attardons-nous d'abord sur la star de ce second trailer : Jason Duval, dont le nom à consonance francophone évoque immédiatement la Louisiane. Il a grandi dans un contexte compliqué, au milieu d'escrocs de tous bords. Ancien soldat, il est venu s'installer dans les Keys pour mener une vie facile en travaillant pour les trafiquants de drogue. Mais avec Lucia à ses côtés, sa vie va prendre un tournant incertain, pour le meilleur ou pour le pire.

De son côté, Lucia Caminos sort du pénitencier de Leonida, bien décidée à mener la grande vie à sa façon, avec Jason. Originaire de Liberty City, elle aussi a été forgée dès ses jeunes années. Son père, loin d'avoir été tendre, lui a appris à se battre très tôt. C'est notamment de lui qu'elle tient ce caractère affirmé qui va lui permettre de prendre les choses en main pour une grande aventure à la Bonnie and Clyde dans GTA 6.

Des acolytes hauts en couleurs

Qui dit Grand Theft Auto, dit aussi casting de taille et de poids. GTA 6 ne fera pas exception avec pléthore de personnages à la personnalité bien marquée pour accompagner Jason et Lucia dans leurs aventures tumultueuses. En premier lieu, le nouveau trailer montre que nous aurons affaire à Brian Heder. Ce trafiquant de drogue chevronné délègue désormais la sale besogne à ses associés : Jason et Cal Hampton. Ce dernier se trouve être un ami de notre héros et un geek en herbe. C'est un peu le cerveau quand nous nous serons les muscles.



Brian Heder et Cal Hampton. © Rockstar Games.

Mais dans le trafique de drogue, Brian n'est pas le seul intermédiaire. Jason va être amené à travailler avec d'autres figures importantes du milieu, à commencer par Boobie Ike. Cette légende de Vice City a bâti un empire, entreprenant dans toutes sortes d'entreprise, dont la musique, les clubs et la poudre. Il collabore avec Dre'Quan Priest, qui a commencé par le deal très jeune mais a d'autres ambitions aujourd'hui : percer dans l'industrie musicale.

Boobie Ike et Dre'Quan Priest. © Rockstar Games.

Les duos ne manquent pas dans ce GTA 6. Par exemple, Dre'Quan Priest a fait signer les Real Dimez chez Boobie Ike. Ce binôme de chanteuses et influenceuses amies du lycée a bien compris quels sont les codes pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Voilà qui démontre une fois de plus qu'internet et les smartphones joueront une part essentielle dans cette aventure.

Dre'Quan Priest en compagnie des Real Dimez. © Rockstar Games.

Enfin, Jason et Lucia seront confrontés à un autre ponte du milieu du crime à Vice City : Raul Bautista. Cet homme n'a clairement pas peur de prendre des risques. C'est pourquoi il est toujours à la recherche d'acolytes pour des braquages de plus en plus impressionnants. Typiquement, c'est le partenaire qui devrait séduire ceux qui seraient déjà nostalgiques de GTA 5 ou les amateurs de jeux à la Payday.

Raul Bautista. © Rockstar Games.