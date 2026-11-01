13 ans. 4 811 jours. C’est le temps qui va séparer la sortie de GTA 5, arrivé le 17 septembre 2013, de celle de GTA 6, attendu pour le 19 novembre 2026. Une éternité, diront certains, qui s’apprête toutefois à toucher à sa fin alors que nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de la date fatidique. Et forcément, ce sont alors des millions de joueurs qui sont déjà impatients à l’idée de pouvoir se lancer dans l’aventure, mais aussi de découvrir le fin mot de l’histoire de Lucia et Jason. Mais tenez-vous en pour prévenus : il faudra mériter la fin de GTA 6.

Pour atteindre la fin de l’histoire de GTA 6, il faudra être patient

À l’occasion d’une nouvelle preview signée EDGE Magazine, qui nous a notamment permis d’en apprendre davantage sur la refonte du système de recherche de police mais également sur la taille de la carte, Rockstar Games a en effet révélé la façon dont la progression dans l’histoire avait été retravaillée de sorte à éviter que les joueurs n’atteignent trop rapidement la fin de GTA 6. Car là où la franchise permettait jusqu’ici d’enchaîner les missions sans vraiment de temps mort, ce nouvel opus, quant à lui, imposera parfois certaines limites dans le cadre de la narration.

Comment ? En forçant les joueurs à patienter un certain temps entre deux missions, ce qui avait déjà pu être fait par le passé, mais aussi en lui demandant parfois de réunir suffisamment de fonds pour pouvoir poursuivre son aventure. Car comme dans tout GTA, l’argent sera au cœur de l’expérience dans GTA 6. La différence étant qu’ici plus que jamais, les joueurs seront parfois forcés d’exploiter tout ce que le jeu peut avoir à leur offrir dans l’objectif de réunir assez d’argent pour pouvoir continuer à progresser dans l’histoire.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Un bon moyen de pousser les joueurs à faire le tour de GTA 6 ?

Heureusement, comme l’a déjà précisé Rockstar à de nombreuses reprises, ce ne sont pas les activités qui manqueront pour s’enrichir dans GTA 6. Outre les habituelles missions secondaires, généralement propices à mettre la main sur de belles récompenses et de petites sommes d’argent, les joueurs pourront également se livrer à toutes sortes d’activités annexes telles que des braquages, des livraisons de voitures recherchées par certains receleurs, probablement divers trafics, et plus encore.

Moins de speedruns, moins de spoilers ?

Autant dire, donc, que le grand final de GTA 6 devra tout de même se mériter un minimum, ce qui n’est sans doute pas plus mal pour les joueurs qui comptent de toute façon prendre leur temps en savourant chaque minute passée dans le nouveau titre de Rockstar. Car en empêchant les joueurs de trop speedrunner leur aventure, le studio va également pouvoir ralentir la propagation des spoilers dans les jours suivant la sortie du jeu, même s’il ne fait aucun doute que certains petits malins trouveront bien vite le moyen de contourner le problème.

Source : EDGE Magazine