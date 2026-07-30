112 jours. C’est le temps qui nous sépare désormais de la sortie de GTA 6 qui, si tout se passe comme prévu, devrait officiellement arriver entre nos mains le 19 novembre 2026. Pourtant, malgré le lancement des précommandes le mois dernier, une certaine crainte subsiste aujourd’hui chez les fans de Rockstar Games. Toujours pas de troisième trailer, absence de gameplay… Un nouveau retard pourrait-il se profiler à l’horizon ? Pas si l’on en croit l’insider Nate the Hate, qui affirme même que GTA 6 devrait refaire parler de lui courant août.

GTA 6 devrait révéler « pas mal de choses » en août

« Il n’y a aucune raison de s’inquiéter », a-t-il en effet répondu à un internaute sur X, qui estime de son côté que l’absence de gameplay est à ce stade « vraiment suspicieuse ». « Ils ont un plan marketing et ils s’y tiennent », ajoute d’ailleurs Nate the Hate, tout en confirmant auprès d’un autre internaute que « GTA 6 arrivera en novembre comme prévu ». Plus intéressant encore, l’insider affirme que l’on peut s’attendre à « pas mal de choses » autour du jeu le mois prochain, bien qu’il ne soit pas rentré dans les détails sur la question.

S’agira-t-il du tant attendu troisième trailer, que tout le monde espérait à l’origine voir tomber en même temps que le lancement des précommandes au mois de juin ? D’une première vidéo de gameplay, qui reste à ce jour l’un des aspects les plus mystérieux de GTA 6 ? Ou bien d’une nouvelle flopée d’informations et de screenshots sur le jeu, comme nous en avons déjà eu par le passé ? On l’ignore. Et bien sûr, cela reste pour l’instant à prendre avec des pincettes. Mais connaissant la fiabilité de Nate the Hate, il y a tout de même de bonnes raisons d’y croire.

Le site officiel du jeu a récemment été mis à jour

D’autant plus qu’en parallèle, un autre insider spécialisé sur le studio, ben ‘videotech’, a mis au jour un détail plutôt intéressant, à savoir le fait que Rockstar a effectué hier trois mises à jour d’arrière-plan sur le site officiel de GTA 6. Et même si cela ne semble représenter « rien de notable » à proprement parler, il s’avère que le site n’avait pas été mis à jour depuis la pluie d’informations tombée en parallèle du lancement des précommandes. Ce qui, forcément, ne manque pas d’attirer l’attention et de donner quelques espoirs aux fans.

Entre espoirs et désillusion, les fans de GTA 6 s’impatientent

« Est-ce que ça veut dire qu’on va bientôt avoir le troisième trailer de GTA 6 ? », s’interroge par exemple l’un d’eux sur X. « Ça fait maintenant trois mises à jour, et la dernière fois que cela s’est produit, la jaquette a été dévoilée dès le lendemain », affirme un autre de son côté. Tandis que certains, visiblement désabusés, commencent de plus en plus à perdre patience. « Ça intéresse qui ? C’est la pire campagne marketing de tous les temps », déclare par exemple sans détour l’un des fans de GTA 6. « Je doute qu’on ait quoi que ce soit », assure un autre.

Qui a raison, qui a tort ? L’avenir nous le dira. Dans tous les cas, si Nate the Hate ne se trompe pas, GTA 6 devrait au moins refaire parler de lui dans le courant du mois d’août, ce qui ne serait pas du luxe après les déclarations de Strauss Zelnick. Car rappelons si nécessaire qu’il y a quelques semaines encore, le PDG de Take-Two Interactive assurait que la campagne marketing du jeu serait officiellement lancée durant l’été 2026. Et bien qu'il n'ait pas menti, en témoigne le lancement des précommandes, les joueurs en attendent désormais bien davantage.

Sources : Nate the Hate, ben ‘videotech’