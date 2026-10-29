À l’instar de ses prédécesseurs, GTA 6 opposera régulièrement les joueurs aux forces de police. Mais pour ce nouvel opus, Rockstar Games a cette fois-ci changé les règles.

Tandis que nous nous trouvons officiellement dans la dernière ligne droite avant la sortie de GTA 6, l’heure n’est définitivement plus à la temporisation pour Rockstar Games. Désormais, à chaque semaine ses nouvelles révélations, comme a pu nous le prouver le nouvel extrait de gameplay diffusé hier soir via le dernier épisode de South Park. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’une nouvelle preview signée EDGE Magazine nous confirme également que GTA 6 changera définitivement notre façon d’affronter les autorités dans la licence.

Dans GTA 6, échapper à la police sera plus complexe que jamais

En effet, depuis la sortie de GTA 3 en 2001, les mécaniques de gameplay opposant les joueurs aux forces de police n’ont que très peu évolué. Elles étaient même plutôt simples : pour chaque crime commis, le joueur écopait d’une étoile de police, celles-ci pouvant monter jusqu’à cinq au total. Dès lors, pour leur échapper, Rockstar nous demandait alors de rester hors de leur champ de vision pendant un certain temps, ou tout simplement de passer dans l’un des fameux Pay ‘n’ Spray de la ville pour modifier l’apparence de sa voiture et échapper à leur vigilance.

Mais dans GTA 6, ce ne sera définitivement plus la même. Bien sûr, le système d’étoiles restera en vigueur, à la différence qu’un sixième niveau fera cette fois-ci son apparition. Néanmoins, plus que dans n’importe quel autre épisode auparavant, échapper aux forces de police de Vice City représentera un véritable défi pour le joueur. Et comme le rappelle EDGE Magazine dans sa nouvelle preview de GTA 6, cela nécessitera de tenir compte de 5 éléments :

Votre description physique, notamment en présence de caméras de surveillance

La façon dont vous êtes habillé

La présence potentielle d’un ou plusieurs alliés à vos côtés

Le type d’arme que vous possédez

Le type de véhicule que vous conduisez

© Rockstar Games

Déjà l’une des nouveautés les plus appréciées du jeu ?

En d’autres termes, pour perdre son indice de recherche, il faudra désormais redoubler d’efforts en faisant attention à une multitude de détails, sous peine de continuer à être la cible n°1 des forces de police. Et il faut le dire, après avoir passé 25 ans à jouer avec des mécaniques plus ou moins similaires, il est particulièrement excitant de voir Rockstar repousser les limites de son système avec GTA 6. « J’aime bien le fait qu’il faille vraiment réfléchir avant de commettre un crime, et qu’on ne puisse pas toujours agir sans réfléchir », écrit alors un internaute sur X.

« C’est super immersif. J’ai hâte que ça sorte ». « La police de GTA 6 traque votre visage, vos vêtements, votre arme, votre voiture, votre équipe et les caméras de surveillance… Donc maintenant, le crime parfait c’est : pas de t-shirt, pas d’arme, pas de voiture, pas d’amis et pas de lampadaires », s’amuse un autre joueur. « Je ne me ferai plus jamais rechercher pour le plaisir. Je ne serai plus jamais libre », assure enfin un dernier avec humour. Rendez-vous à la sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain pour voir qui sera le plus fort entre la police ou les joueurs.

Source : EDGE Magazine