Après de longues années d’attente et d’impatience, l’arrivée de GTA 6 n’a jamais été aussi proche qu’aujourd’hui. En effet, Rockstar Games a beau tarder plus qu’on ne l’imaginait à dévoiler le troisième trailer du jeu ainsi que son gameplay, sa date de sortie reste pourtant fixée au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Et à en croire des insiders comme Nate the Hate, aucun report supplémentaire ne serait d’ailleurs à prévoir. Même si Mike York, ancien animateur chez Rockstar, n’en mettrait pas sa main à couper de son côté.

GTA 6 n’est pas à l’abri d’un autre report, assure un ancien développeur de Rockstar

Interrogé à ce sujet à l’occasion d’une récente interview pour le média Indy100, le développeur a effectivement déclaré qu’il ne « serait pas choqué du tout » si un nouveau report de GTA 6 était finalement annoncé d’ici le mois de novembre par Take-Two Interactive et Rockstar. « Personnellement, pour avoir travaillé là-bas sur GTA 5 […], et basé sur mon expérience passée, ils pourraient encore le repousser », a-t-il assuré. Tout en précisant, bien sûr, qu’il n’y travaille plus actuellement, et qu’il ne peut donc rien affirmer avec certitude non plus.

« Ils pourraient encore repousser la date. Ils peuvent », a néanmoins insisté York. « Ils peuvent faire ce qu’ils veulent et les gens attendront, ça n’a pas d’importance. S’ils doivent faire ce qu’ils ont à faire, ils le feront. Donc si on arrive au moins de novembre et qu’ils se disent : ‘Cette dernière mission [de GTA 6] n’a toujours pas l’air bien et il reste encore quelques bugs’, ils repousseront la date de sortie de six mois supplémentaires s’il le faut. Je ne serais pas choqué du tout. Je ne pense pas que ça leur ferait du tort ni rien », conclut l’ex-développeur de Rockstar.

© Rockstar Games.

De nouvelles informations arriveraient en août

Autant dire, donc, que nous ne sommes à l’abri de rien en ce qui concerne GTA 6, ce qui n’a rien d’une surprise quand on sait le traitement privilégié dont il bénéficie auprès de Take-Two. Après tout, ce n’est pas en précipitant la sortie du jeu que l’éditeur va réussir à en faire le divertissement « le plus spectaculaire de tous les temps » comme il l’espère, surtout sachant que Rockstar a bénéficié d’un financement presque sans limite pour pouvoir lui donner vie. Donc oui, la seule chose dont nous pouvons être sûre… c’est que nous ne sommes sûrs de rien.

En attendant, après plusieurs semaines de silence médiatique, GTA 6 pourrait finalement revenir sous le feu des projecteurs au cours des prochaines semaines. Fin juillet, Nate the Hate affirmait en effet sur X que l’on pouvait s’attendre à découvrir « pas mal de choses » autour du jeu dans le courant du mois d’août, bien qu’on ne sache pas précisément de ce dont il sera question. Rockstar partagera-t-il enfin le troisième trailer ? Des premières images de gameplay officielles ? Autre chose ? Réponse très vite, on l’espère.

Source : Indy100