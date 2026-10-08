L’enfer se poursuit pour les équipes de Rockstar Games, qui voient GTA 6 être victime d’un nouveau leak monstrueux de la part de CyberLeek à tout juste un mois de sa sortie.

« Ah shit, here we go again » comme dirait CJ. Alors que la communication autour de GTA 6 a bénéficié d’un véritable coup de fouet ces dernières semaines, qui ont vu les premières images de gameplay officielles et surtout une multitude d’informations inédites être partagées par Rockstar Games et les médias, tout le monde pensait que nous en avions enfin terminé avec les leaks concernant le jeu. Mais c’était sans compter sur l’inarrêtable CyberLeek qui, plusieurs semaines après avoir violemment sévi, vient tout juste de faire un retour inattendu sur la toile.

GTA 6 encore victime d’un énorme leak, gare aux spoilers

Et malheureusement pour Rockstar, il n’est pas venu les mains vides. C’est même tout le contraire, puisqu’il est alors revenu avec pas moins de 25 minutes de gameplay inédit du jeu, ce qui en fait le leak le plus conséquent dont a été victime GTA 6 jusqu’à présent. Et le plus inquiétant, c’est que CyberLeek ne se contente plus de partager de simples extraits de gameplay. Désormais, de nombreuses cinématiques sont aussi de la partie, ce qui laisse sous-entendre que nombreux spoilers pourraient ne pas tarder à faire leur apparition.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Que nous apprend-t-il de nouveau ?

Autant dire qu’à un mois de la sortie de GTA 6, la prudence est plus que jamais de mise, donc, en tout cas si vous souhaitez garder le mystère pleinement intact sur ce que vous réservent les aventures de Lucia et Jason le 19 novembre 2026. Pour les autres, ce nouveau leak a toutefois été l’occasion de découvrir de nouvelles séquences de gameplay illustrant ce qui a été révélé par Rockstar au cours des dernières semaines, à savoir notamment :

La personnalisation du look des personnages

Une course de motocross à réaliser lors d’une mission

La diversité des environnements de Leonida

La personnalisation particulièrement poussée des véhicules

Le plus intéressant, toutefois, reste la révélation d’une mécanique qui n’avait jamais encore été officialisée jusqu’à présent : le fait de pouvoir jouer à GTA 6 en vue à la première personne. Que ce soit au volant d’une voiture, ou en se baladant simplement dans les rues comme dans GTA 5. Ironiquement, nous avons aussi la preuve que la nudité pourra être particulièrement poussée dans le nouveau titre de Rockstar, qui offrira la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de jouer avec Jason et Lucia... complètement nus. Ou du moins topless dans le cas de Lucia. Et ce sans aucune forme de censure.

Un nouveau drame pour Rockstar

Voilà qui risque une nouvelle fois de mettre une énorme pression sur les épaules de Rockstar, qui n’a donc visiblement toujours pas réussi à débusquer le fameux CyberLeek depuis les dernières fuites de cet été. Et au vu de l’attente qui entoure GTA 6 qui, rappelons-le, s’impose d’ores et déjà incontestablement comme l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, nul doute que la pression est également à son comble chez les joueurs, qui vont devoir faire très attention pour éviter tous les potentiels spoilers narratifs jusqu’à la sortie du jeu.

Source : Reddit