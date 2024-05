Malgré la réussite de GTA 5, Grand Theft Auto Online et Red Dead Redemption 2, Rockstar Games n'a rien pu faire face aux départs de grosses pointures du studio. Michael Unsworth, un scénariste vétéran, est le dernier à être parti en 2023. Mais trois ans plus tôt, la société a été encore plus ébranlée après que Dan Houser ait annoncé son intention de rompre avec l'entreprise qu'il avait aidé à fonder avec son frère Sam. Ce dernier est encore dans les locaux de R*, mais Dan Houser a lancé sa propre structure dont on a des nouvelles.

Dan Houser, l'un des co-fondateurs de Rockstar Games, a donc filé avant la sortie de GTA 6. L'écriture n'était même pas terminée, mais visiblement, des tensions créatives avec son frère Sam serait à l'origine du départ anticipé de l'homme. Et l'un dans l'autre, c'était peut-être le moment d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, mais aussi de concrétiser certaines idées qui n'auraient peut-être pas été acceptées par Rockstar Games. Bref, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Dan Houser s'est relancé immédiatement dans l'industrie en fondant Adsurd Ventures. Un studio qui ne fera pas que du jeu vidéo, mais également du divertissement au sens large avec des films d'animations, des livres etc.

Quelle place pour la licence GTA dans tout cela ? Aucune puisque la franchise n'appartient pas Dan Houser et qu'il ne peut bien entendu pas en jouir sans Rockstar Games. En revanche, rien ne l'empêche de sortir un « clone » et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire en coulisses. Via une offre d'emploi officielle, on apprend que le co-créateur de Grand Theft Auto recherche des profils pour un jeu d'aventure AAA à la troisième personne... en open world ! Ce qui ressemble sur le papier à GTA.

Des éléments de Grand Theft Auto

Devenez le principal détenteur de la vision et le contributeur pour la conception de personnages, des contrôles et la gestion de la caméra dans un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert. La personne qui sera retenue à ce poste sera en charge d'une équipe de spécialistes dans différents domaines, afin d'offrir les meilleurs combats et l'action à la troisième personne la plus qualitative possible à travers plusieurs modes de jeu. Via Absurd Ventures.

indique l'offre d'emploi d'Absurd Ventures. Ce projet qui n'a pas encore été divulgué emprunte aussi à GTA et évidemment d'autres mondes ouverts similaires. Le candidat doit avoir une expérience dans toutes les mécaniques hors des combats comme la conduite, les montures, l'escalade, le parkour, la plateforme etc. Visiblement, le jeu devrait tourner sous Unreal Engine 5 puisqu'il est demandé des connaissances sur l'UE4 ou l'UE5. GTA 6 n'a donc bien se tenir d'autant que Leslie Benzies, le créateur de la licence, arrive en embuscade avec MindsEye.