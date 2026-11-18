Les tests de GTA 6 sont officiellement tombés, et sans la moindre surprise, le jeu de Rockstar Games explose déjà tous les records en devenant le titre le mieux noté de l’histoire.

Nous y sommes enfin. Dans moins de douze heures à compter du moment où sont écrites ces lignes, GTA 6 sera officiellement disponible en France, ainsi que dans de nombreux autres pays du monde où il se déploiera progressivement dans la foulée. Mais avant cela, un autre rendez-vous attendait les fans de Rockstar Games à midi tapante : la levée des embargos sur les tests. Car oui, ça y est : les premières critiques de GTA 6 sont tombées du côté de la presse mondiale, et il signe déjà un nouveau record fracassant dans l’industrie du jeu vidéo.

GTA 6 devient le jeu le mieux noté de l’histoire sur Metacritic

Lequel ? Celui de devenir le jeu le mieux noté de l’histoire de Metacritic, où il affiche actuellement un metascore de 99/100 pour 146 critiques recensées. Est-ce une surprise ? Pas vraiment. Mais cela n’en reste pas moins un exploit extraordinaire de la part de Rockstar, qui dépasse ainsi la version originale de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, elle aussi notée 99/100 mais avec seulement 22 critiques recensées. Le remake, sorti sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre dernier, affiche quant à lui 96/100, soit trois points de moins que GTA 6.

Autant dire que comme tout le monde le pressentait, il y aura probablement un avant et un après GTA 6, qui se présente donc comme l’une des nouvelles pierres angulaires du jeu vidéo. Ceci explique d’ailleurs pourquoi avant même sa sortie officielle, mais également la levée de l’embargo des tests, le titre avait déjà bénéficié d’une grosse mise en avant lors de la révélation des nommés aux Game Awards 2026, où il apparaît dans un total de huit catégories. Parmi elles : meilleure direction, meilleure narration ou encore évidemment le prix ultime de la cérémonie, celui du jeu de l’année.

Une vraie razzia en approche pour les Game Awards 2026 ?

Mais GTA 6 parviendra-t-il à repartir de l’événement avec les 8 trophées en question ? Pour le découvrir, il faudra attendre la nuit du 10 au 11 décembre 2026. D’ici là, ce sont des centaines d’heures de jeu qui attendent les joueurs à compter de minuit ce soir, moment à partir duquel le titre de Rockstar sera officiellement disponible chez nous. « On a attendu 13 ans pour ça », écrit alors un joueur avec émotion sur X. Et pour vous aider à patienter jusqu’à ce soir comme il se doit, n’oubliez pas que notre test du jeu est lui aussi disponible dans nos colonnes.

Source : Metacritic