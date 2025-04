L'immense autour de GTA 6 est absolument colossale et on en a encore la preuve avec ces records impressionnants, alors que des millions de fans attendent désespérément un nouveau trailer et la date de sortie.

On est bientôt au mois de mai et le silence sur le lancement de GTA 6 règne toujours. Mais la situation pourrait peut-être se débloquer très prochainement. En effet, le 15 mai 2025, Take-Two Interactive sera réuni avec ses investisseurs pour présenter le dernier bilan financier. Les plus optimistes estiment que la société pourrait donc communiquer durant cette période afin de dévoiler ce que tout le monde attend : la date de sortie sur PS5 et Xbox Series X|S.

GTA 6 fait exploser les compteurs de YouTube

Tout le monde se demande si GTA 6 sortira bien en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Et on aura peut-être enfin prochainement la réponse. Du côté de chez Take-Two Interactive en tout cas, on reste sur la même ligne. Le jeu sera bien disponible cette année. Mais comme on l'a déjà vu à maintes reprises, aucun jeu n'est à l'abri d'un report, et surtout pas des AAA de la trempe de Grand Theft Auto 6. Pour tuer le temps jusqu'au lancement, certains jouent peut-être à GTA 5 Enhanced qui est offert sur le Xbox Game Pass depuis le 15 avril 2025. Et puis il y en a d'autres qui reste inlassablement sur la chaîne de Rockstar Games et sur la page du premier trailer de GTA 6.

À ce jour, ce trailer cumule 250 millions de vues, soit près de 100 millions de vues supplémentaires depuis le mois de janvier 2024. Il distance toujours plus la bande-annonce du jeu Minecraft qui revendique tout de même plus de 174 millions de vues. GTA 6 rend fou les fans et gagnerait déjà beaucoup d'argent grâce à ça avant même sa sortie. Selon toute vraisemblance, cela rapporterait l'énorme somme de près d'un million de dollars rien qu'avec les visionnages. En plus de se passer en boucle la seule vidéo de GTA 6, les joueurs continuent de poster des messages. Et là encore, un cap a été franchi.

La bande-annonce de GTA 6 a dépassé le million de commentaires. Alors certes, tout n'est pas forcément constructif, mais c'est visiblement une manière de s'occuper comme une autre pour certains. Évidemment, beaucoup pointent du doigt qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo depuis un an, ou encore que Donald Trump a réussi à se faire élire deux fois avant même la sortie de GTA 6.

Source : Rockstar Games.