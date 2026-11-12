À quelques jours de la sortie de GTA 6, de nouveaux détails ont fuité. Cette fois, il s'agit du nombre de succès XBOX et trophées PS5 du jeu, ce qui donne encore une idée de l'ampleur du titre.

Ça y est, nous sommes à présent à une semaine de la sortie de GTA 6. Seulement, encore quelques jours avant ce lancement qui va créer l'événement à travers le monde, Rockstar Games voit encore des bribes d'informations lui échapper au sujet du jeu. D'après le leak, on découvre combien de trophées PS5 et succès XBOX il compterait.

GTA 6 aurait encore plus de trophées et succès que GTA 5 et RDR 2

Le dataminer Tex2, plus connu auparavant sous le pseudonyme Tez2, a encore frappé. Leaker réputé dans la communauté Grand Theft Auto, il a déjà fait fuiter plusieurs éléments concernant GTA 6, comme les applications in-game qui ont bien été officialisé par la suite avec les différentes présentations officielles. Cette fois, il s'attaque à la liste des trophées et succès du jeu.

Sur GTAForums, Tex2 a ainsi partagé un message dans lequel il avance que GTA 6 compterait « 55 succès ». Il fait ici référence au système de récompense disponibles sur les consoles XBOX Series X|S et ONE notamment. Puisque les jeux proposent les mêmes listes d'une plateforme à l'autre, on devrait aussi retrouver 55 trophées sur PS5.

Capture d'écran du 11 novembre 2026. © Gameblog

En plus de cela, le leaker souligne un élément qui l'a surpris. Alors que les succès Xbox de GTA 6 sont associés à un nombre de point allant de 1 à 54, il aurait découvert qu'en plus, il y en aurait un valant 1 000 points. Cela s'apparenterait au fameux équivalent Platine de la PS5 que Microsoft va enfin mettre en place.

Enfin, notons qu'un tel nombre de trophées et succès GTA 6 laisse espérer un jeu très conséquent. Puisque ces récompenses sont octroyées selon les missions terminées en jeu mais aussi des tâches particulières accomplies, ça laisse de belles perspectives pour tout ce qu'il y aura à faire en jeu.

Pour avoir une idée de ce que cela représente, il suffit de jeter un œil aux précédents jeux de Rockstar. Or, le résultat est clair. Si le leak est véridique, GTA 6 aura plus de trophées que les précédents Grand Theft Auto et même que les deux Red Dead Redemption. En se basant sur les trophées PlayStation qui comprennent la platine, voici le classement :

GTA 6 : 55 trophées Red Dead Redemption 2 : 52 trophées GTA 4 : 51 trophées GTA 5 : 50 trophées Red Dead Redemption : 49 trophées