GTA 6 va cacher une foule de détails dont même Rockstar n'aura pas parfaitement la connaissance, à la façon de ce que les développeurs avaient conçu pour Red Dead Redemption 2.

À moins d'un mois de la sortie de GTA 6, un nouveau secret de fabrication est dévoilé par voie de presse. Visiblement, les équipes de Rockstar ont décidé de reprendre la formule Red Dead Redemption 2 s'agissant de leur sens du détail. Chacun y va de son petit ajout, donnant à Vice City une densité toujours plus grande sans même que personne ne se doute vraiment de tout ce que la ville et ses habitants recèlent.

Red Dead Redemption 2 comme modèle

Vous vous souvenez du moment où on a appris que les développeurs de Red Dead Redemption 2 avait modélisé et animé jusqu'aux testicules des chevaux ? Un détail certes, mais un sens de la minutie qui fait rire tout en montrant à quel point les équipes étaient jusqu'au-boutiste. Or, il semble qu'elles remettent le couvert avec GTA 6.

Jason Schreier, le journaliste de Bloomberg, est retourné aux locaux de Rockstar North à Édimbourg pour s'entretenir avec l'équipe de GTA 6. Son échange avec Aaron Garbut, directeur artistique et co-responsable du studio lève notamment le voile sur une réalité qui va en effet rappeler RDR 2 :

Personne n'a le jeu entier en tête. Aaron Garbut, pour Bloomberg.

Locaux de Rockstar North à Édimbourg.

GTA 6 s'annonce comme le jeu le plus détaillé de Rockstar Games

Qu'on se le dise, on va perdre autant de temps à explorer, fouiller et découvrir tous les détails de la Vice City de GTA 6 qu'on en a passé dans la vaste flore et faune de Red Dead Redemption 2. Selon Jason Schreier, les équipes de développement ont une fois encore eu une grande liberté pour ajouter les détails qu'elles trouvaient cool. Ainsi, chacun a pu y aller de sa petite contribution pour enrichir l'expérience même de façon presque invisible.

Cette entreprise devrait conduire GTA 6 a un niveau de réalisme potentiellement inégalé jusqu'ici, même par Red Dead Redemption 2. Depuis des mois, voire des années, tout laisse à penser qu'on va être plongé dans un monde ouvert immense. Non seulement nous auront des centaines d'intérieurs de bâtiments à visiter, mais les récents trailers montrent aussi qu'ils ont été personnalisés selon leur usage ou le PNJ qui y réside. Par conséquent, la chasse aux détails promet d'être longue et pleine de surprise. Alors, rendez-vous dès le 19 novembre 2026 sur PS5 et XBOX Series X|S pour prendre part à l'expérience d'une décennie à Vice City.