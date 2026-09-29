Le 19 novembre prochain, GTA 6 sera officiellement disponible sur PS5 et Xbox Series. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public est déjà à fond du côté de PlayStation, en tout cas si l’on se fie aux récentes pénuries de PS5 Pro qui semblent plus ou moins être liées à l’arrivée du titre de Rockstar Games. Un titre qui, Take-Two Interactive ne s’en cache pas, devrait également faire son arrivée sur PC ultérieurement, à l’instar de GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avant lui. Pour ce qui est de la Nintendo Switch 2, en revanche, rien n’est moins sûr.

GTA 6 sur Nintendo Switch 2 ? Cela n’aurait pas de sens selon cet ex-employé de Rockstar

C’est tout du moins ce qu’a déclaré Jérémy Hartvick, ancien concepteur sur GTA 6 entre 2017 et 2020, à l’occasion d’une récente interview menée par Kiwi Talkz et pour l’heure disponible en exclusivité pour les membres soutien sur Patreon. « Je ne pense même pas que ça ait du sens, car je ne suis pas sûr que le public de GTA 6 corresponde vraiment à celui de la Switch », a en effet déclaré le développeur au sujet d’un éventuel portage sur Nintendo Switch 2. « Si vous êtes fan de GTA, vous allez probablement acheter une console sur laquelle il sortira ».

Et pour l’heure, ce ne sont certainement pas les chiffres qui vont le faire mentir. Car outre les spéculations selon lesquelles la pénurie de PS5 Pro serait liée au titre de Rockstar, nous avons pu constater une hausse des ventes de la PS5 comme des Xbox Series à l’issue de la présentation de gameplay effectuée sur Netflix à la fin du mois d’août, preuve que la stratégie mise en place par le studio pour promouvoir GTA 6 porte ses fruits. Et nul doute qu’avec un titre tel que celui-ci, le public va d’ailleurs chercher à privilégier les consoles les plus puissantes.

C’est pourquoi, aux yeux de Hartvick, ces deux raisons suffisent à elles seules à justifier le fait qu’il n’aurait tout simplement pas de sens pour Rockstar de sortir le jeu sur Nintendo Switch 2. « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de te donner tant de mal pour offrir une expérience probablement médiocre, alors que le jeu ne fonctionne pas exactement de la même manière, en sachant que tout le monde achètera une PS5 pour jouer à ton jeu ? », interroge-t-il. Avant d’apporter dans la foulée une réponse aussi nette que concise : « Non ».

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Un travail phénoménal pour une rentabilité moindre

Maintenant, cela veut-il nécessairement dire que GTA 6 ne sortira jamais sur Nintendo Switch 2 ? Pas forcément. À ce stade, ni Rockstar, ni Take-Two n’ont totalement fermé la porte à cette possibilité, et Hartvick lui-même reconnaît que l’idée n’est « pas totalement absurde ». Mais cela représenterait un travail colossal pour le studio, qui a déjà beaucoup à faire avec les versions PS5 et Xbox Series, mais aussi probablement PC. En sachant que les retombées commerciales, derrière, seraient probablement dérisoires selon le développeur.

C’est pourquoi ce dernier estime qu’il vaut mieux ne pas trop compter sur l’arrivée de GTA 6 sur Nintendo Switch 2. Cela dit, on sait d’ores et déjà que ce nouvel opus n’aura pas besoin de cela pour pulvériser tous les records de ventes possibles, au point même, potentiellement, de devenir l’un des jeux les plus vendus de tous les temps aux côtés de GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Mais cela, seul l’avenir nous le dira. En attendant, les joueurs Nintendo Switch 2 peuvent toujours se tourner vers la compilation The Trilogy – The Definitive Edition pour avoir leur dose de GTA.

Source : Kiwi Talkz (via GamesRadar+)